Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери даде оценка на сезона на неговия тим, който ще завърши в неделя с мач срещу Манчестър Сити. Бирмингамци вече си осигури място в Шампионската лига за следващия сезон, а в сряда спечели Лига Европа.

"Толкава съм щастлив, толкова горд. Приоритетът винаги е бил Премиър Лийг. Тази година не успяхме да се борим за ФА Къп и Купата на лигата, така че се концентрирахме върху Висшата лига и Лига Европа", заяви Емери.

"Основната ни цел беше да играем в Шампионската лига. Да се класираме от Висшата лига или чрез Лига Европа. Постигнахме го и в двата турнира. Наистина фантастично. Горд съм от всичк ииграчи и съм щастлив от начина, по който подходиха. Опитваме се да се подобряваме и да бъдем по-силни следващия сезон", допълни той.

“It's the best season we’ve had since I’ve been here - with league position and the Europa League. Man City lost the league, congratulations to Arsenal. It’s my honour to face Pep Guardiola. He’s an inspiration. The only genius is him.”



Испанецът говори и за предстоящия двубой, който ще бъде последен за Пеп Гуардиола като треньор на Манчестър Сити: "Това е фантастичен мач за нас да сме част от него. Това е най-добрият ни сезон, откакто съм тук. Манчестър Сити не успя да спечели титлата, но поздравления за Арсенал. Гуардиола имаше фантастичен сезон. Много е трудно да спечелиш Премиър лийг.

Ще бъде удоволствие да се изправя срещу Гуардиола, голяма чест. Започнах да се изправям срещу него през 2008 и 2009 г., когато беше най-силният период на Барселона. Беше невероятно как играеха, а неговият принос бе огромен. Ние винаги завършвахме трети и не го победих. Той е най-добрият треньор в света и вдъхновения за останалите треньори. Единственият гений е той. Освен това е фантастичен като човек. Уважавам го много, защото е скромен. Винаги подхожда с уважение към мен".