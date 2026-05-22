  Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери даде оценка на сезона на неговия тим, който ще завърши в неделя с мач срещу Манчестър Сити. Бирмингамци вече си осигури място в Шампионската лига за следващия сезон, а в сряда спечели Лига Европа.

"Толкава съм щастлив, толкова горд. Приоритетът винаги е бил Премиър Лийг. Тази година не успяхме да се борим за ФА Къп и Купата на лигата, така че се концентрирахме върху Висшата лига и Лига Европа", заяви Емери.

"Основната ни цел беше да играем в Шампионската лига. Да се класираме от Висшата лига или чрез Лига Европа. Постигнахме го и в двата турнира. Наистина фантастично. Горд съм от всичк ииграчи и съм щастлив от начина, по който подходиха. Опитваме се да се подобряваме и да бъдем по-силни следващия сезон", допълни той.

Испанецът говори и за предстоящия двубой, който ще бъде последен за Пеп Гуардиола като треньор на Манчестър Сити: "Това е фантастичен мач за нас да сме част от него. Това е най-добрият ни сезон, откакто съм тук. Манчестър Сити не успя да спечели титлата, но поздравления за Арсенал. Гуардиола имаше фантастичен сезон. Много е трудно да спечелиш Премиър лийг.

Ще бъде удоволствие да се изправя срещу Гуардиола, голяма чест. Започнах да се изправям срещу него през 2008 и 2009 г., когато беше най-силният период на Барселона. Беше невероятно как играеха, а неговият принос бе огромен. Ние винаги завършвахме трети и не го победих. Той е най-добрият треньор в света и вдъхновения за останалите треньори. Единственият гений е той. Освен това е фантастичен като човек. Уважавам го много, защото е скромен. Винаги подхожда с уважение към мен".

