Холанд с трогателно послание към Гуардиола: За мен беше огромна чест да работя с най-добрия, благодаря ти за всичко

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд публикува трогателно съобщение към досегашния си наставник Джосеп Гуардиола. Както е известно, испанецът напуска поста си след 10 години начело на “гражданите”, в които спечели цели 20 трофея.

A coach who never stopped teaching. It sounds crazy to say this, but you made greatness feel normal. Even after hat-tricks, wins and trophies, there was always another lesson, another challenge and another level to reach. That mentality changed this club forever and changed me… pic.twitter.com/4EWx4XIxo9 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 27, 2026

По този повод Холанд написа в социалните мрежи следното по адрес на Пеп: “Треньор, който никога не спираше да ни учи. Звучи налудничаво, но благодарение на теб величието ни се струваше нещо съвсем нормално. Дори след хеттрици, победи и трофеи винаги имаше още един урок, още едно предизвикателство и още едно ниво, към което да се стремим. Тази нагласа промени този клуб завинаги и промени и мен. За мен беше огромна чест да работя с най-добрия. Благодаря ти за всичко, шефе 🙏🏻 🩵”.

Посланието бе придружено и със снимка на норвежкия голмайстор, който се прегръща с Гуардиола.