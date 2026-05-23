Агентът на Гуардиола призна за разговори с Ал-Насър

Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър проявява интерес към Пеп Гуардиола. Това призна агентът на каталунския специалист Хосе Мария Оробитг.
„Преди месец и половина имаше контакти, но това бяха просто разговори, без никакви ангажименти или писмена оферта“, заяви Оробитг.
Според ралзични публикации, на Гуардиола са били предложени около 130 милиона евро на година от саудитския клуб, в който играе Кристиано Роналдо.
„Сумата не беше толкова голяма“, коментира Оробитг, омаловажавайки спекулациите за огромното предложение.
Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми
Вчера Манчестър Сити официално обяви раздялата с Гуардиола, който прекара 10 години начело на "гражданите" и вдигна общо 20 трофея.
Ал-Насър спечели първата си титла в Саудитска Арабия от 2019 година под ръководството на Жорже Жезус, който съобщи, че напуска поста си веднага след победата над Дамак (4:1), осигурила първото място.
