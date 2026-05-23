Агентът на Гуардиола призна за разговори с Ал-Насър

Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър проявява интерес към Пеп Гуардиола. Това призна агентът на каталунския специалист Хосе Мария Оробитг.

„Преди месец и половина имаше контакти, но това бяха просто разговори, без никакви ангажименти или писмена оферта“, заяви Оробитг.

Josep Maria Orobitg, the agent of Manchester City coach Pep Guardiola, confirmed to Okaz that his client had received a call from Al-Nassr to discuss the possibility of taking over the team starting next season.



— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) May 22, 2026

Според ралзични публикации, на Гуардиола са били предложени около 130 милиона евро на година от саудитския клуб, в който играе Кристиано Роналдо.

„Сумата не беше толкова голяма“, коментира Оробитг, омаловажавайки спекулациите за огромното предложение.

Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

Вчера Манчестър Сити официално обяви раздялата с Гуардиола, който прекара 10 години начело на "гражданите" и вдигна общо 20 трофея.



Ал-Насър спечели първата си титла в Саудитска Арабия от 2019 година под ръководството на Жорже Жезус, който съобщи, че напуска поста си веднага след победата над Дамак (4:1), осигурила първото място.

Снимки: Imago