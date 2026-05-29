Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Последната спънка за това Жозе Моуриньо да се завърне в Реал Мадрид е била преодоляна. Според “Ас” “белите” са уредили спора с Бенфика за компенсацията на Специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича през тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика са обявили, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалеца.

Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който е убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции. Един от големите козове на агента в тази посока е фактът, че представлява мениджъра на Фулъм, който е основната цел на португалския клуб за наследник на Моуриньо. Мендеш се е ангажирал да договори по-изгодни условия за клуба и гаранции, че Марко Силва няма да поднови контракта си с лондончани, въпреки че има такова предложение.

Това ще спести време на Реал и Моуриньо може да бъде представен като треньор на отбора до три дни след изборите, в случай че Перес отново спечели, което едва ли буди съмнение.

🚨👀 Florentino Pérez: “A good coach will make our team work because we have the best players in the world”.



“Mourinho? He’s a very good coach”. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/Yg2EsCmBwo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

