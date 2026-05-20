Гуардиола: Случи се, това е положението

  • 20 май 2026 | 01:36
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе разочарован след равенството 1:1 с Борнемут. Този резултат сложи край на надеждите на тима му да спечели титлата в Премиър лийг, която отива във витрината на Арсенал. Все пак испанецът прие философски ситуацията.

„Тежък мач, знаехме го. Липсваше ни малко свежест, което е нормално. Те имаха 12 дни да се подготвят за тази среща. Отбор, който играе с такава енергия, особено футболистите им в предни позиции. Ние имахме само три дни и пътуване, но въпреки това се борихме. Започнахме второто полувреме наистина добре – с положението на Нико О'Райли и засадата на Ерлинг Холанд, която [VAR] трябваше да прегледа. След това обаче не успяхме да окажем натиска, който ни беше нужен. Стигнахме до гол, но твърде късно. Е, случи се. Това е положението", заяви Гуардиола.

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

"Играчите дадоха всичко от себе си през целия сезон, борейки се в трудни обстоятелства до самия край. Бяхме близо. От името на Манчестър Сити – поздравления за Арсенал, Микел и целия му щаб за напълно заслужената титла в Премиър лий. Той вложи много усилия и работа. Поздравления за него“, допълни испанецът.

След това той коментира темата за бъдещето си в Манчестър Сити.

„Мога да кажа, че имам още една година от договора си. От моя дългогодишен опит знам, че когато вие [медиите] обявите каквото и да било по време на самия сезон, това винаги води до лоши резултати. Първият човек, с когото трябва да говоря, е моят президент, защото решението се взема от двама ни. Ще седнем и ще поговорим – толкова е просто, а след това ще вземем решението. Вижте, имам още една година тук. Няма да ви кажа нищо в ефир, тъй като първо трябва да обсъдя нещата с шефа, с моите играчи и с моя щаб. Аз съм най-щастливият човек на планетата, че съм част от този клуб. Този клуб е необикновен“, завърши Пеп.

