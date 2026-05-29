Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

Отборът на Арсенал пристигна в хотела си в Будапеща в четвъртък вечер. Лондончани ще участват в предстоящия финал на Шампионската лига тази събота. Футболистите от Англия бяха посрещнати от екзалтирана тълпа фенове. Съперник на артилеристите е защитаващият титлата си от миналата година състав на. Двубоят е от 19 часа българско време в събота на уникалния стадион „Пушкаш Арена“ в унгарската столица. Съоръжението е за 67 000 души и е кръстено на Ференц Пушкаш, иконата на Унгария и Реал Мадрид, спечелил три европейски титли като играч в средата на миналото столетие. Ще припомним, че Арсенал победи Атлетико Мадрид с общ резултат 2:1 в полуфиналната битка си, а ПСЖ елиминира Байерн Мюнхен с общ резултат 6:5.

Тимът от Лондон Арсенал стига до финала за първи път от 2006 г. насам и никога не е печелил лигата. Арсенал загуби от Барселона преди 20 години. Отборът на Артета беше победен на полуфинала миналата година от ПСЖ, който след това се наложи над Интер Милано с 5:0 , за да вдигне трофея за първи път. Откакто турнирът беше преименуван на Шампионска лига през 1992 г., само Реал Мадрид е успявал да защити титлата, печелейки три пъти поред от сезон 2016 до 2018 година

