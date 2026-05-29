  • 29 май 2026 | 07:18
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Шестият ден от програмата на "Ролан Гарос" бележи началото на мачовете от третия кръг в схемите по единично. Очакват ни вълнуващи двубои на основните кортове в Париж, където големите фаворити излизат за място на осминафиналите.

При мъжете програмата стартира в 12:00 часа с мачовете Нуно Боржеш - Андрей Рубльов и Тиаго Агустин Тиранте - Пабло Кареньо-Буста.

Рекордьорът по титли от "Големия шлем" новак Джокович ще се изправи срещу Жоао Фонсека в третия мач от програмата на "Филип Шатрие". Срещата ще започне не преди 16:30 часа, а бразлецът ще се опита да поднесе още изненада, след като вчера турнира напусна водачът в световната ранглиста Яник Синер.

Младият испанец Рафаел Жодар ще има за съперник Алекс Микълсън. Двамата ще играят във втория мач на "Симон Матьо". Жодар е в ролята на фаворит, но Микълсън ще иска да затвърди добрите впечатления от изявите си на клей в последните седмици.

На същия корт сили ще премерят Алекс Де Минор и Якуб Меншик. Австралиецът спечели служебно в предишния кръг и със сигурност ще по-свеж от чешкия талант, който игра пет сета срещу Мариано Навоне.

Сериозна интрига се крие в двубоя между Каспер Рууд и Томи Пол, а черешката на тортата във вечерната сесия ще е мачът между надеждата на домакините Куентин Алис и третия в световната ранглиста Александър Зверев.

При дамите програмата също предвижда два двубоя от 12:00 часа. Марта Костюк ще играе срещу Виктория Голубич, а Юлия Стародубцева ще спори за място на осминафиналите със Сию Уанг.

Световната номер 3 Ига Швьонтек ще търси реванш от сънародничката си Магда Линет за поражението в Маями. Полското дерби е от 13:00 часа на "Филип Шатрие".

Румънската ветеранка Сорана Кърстя в отлична форма и ще търси класиране за първи осминафинал в "Големия шлем" от 2023 година. Нейна съперничка ще е младата аржентика Солана Сиера.

Елина Свитолина ще играе срещу Тамара Корпач в третия мач на "Сюзан Ленглен", а в късния двубой Белинда Бенчич ще се изправи срещу Пейтън Стърнс на "Симон Матьо".

Снимки: Gettyimages

