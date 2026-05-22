След 10 години величие: Манчестър Сити обяви напускането на Гуардиола

С официално съобщение Манчестър Сити потвърди появилите се слухове, че Джосеп Гуардиола напуска мениджърския пост след края на сезона. Испанецът си тръгва от “Етихад” след десет паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия: шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три отличия от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Последният му двубой като наставник на “гражданите” ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. Очаква се мястото на Пеп да бъде заето от бившия му асистент Енцо Мареска.

Засега няма индикации Гуардиола да отива в друг клуб, а по-скоро се очаква да си вземе почивка по подобие на Юрген Клоп.

По принцип Гуардиола имаше договор за още една година, но още от началото на тази кампания се говореше, че тя може да бъде последната му на "Етихад".

