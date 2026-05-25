Гуардиола на прощаване: Беше изключително приключение

Джосеп Гуардиола преживя един от онези следобеди, които са трудни за управление, дори за хора, свикнали да живеят под напрежение години наред. В неговия случай – цяло десетилетие само в Сити. Треньорът от Сантпедор се сбогува с „Етихад“ след десет исторически години начело на Манчестър Сити – цикъл, белязан от титли, рекорди и много специална връзка с феновете, които го изпратиха емоционално въпреки без значение загубата с 1:2 от Астън Вила.

В интервю за предаването „Tu Diràs“ по RAC1 Пеп обясни как е преживял края на един етап, променил завинаги новата история на английския клуб. Отвъд трофеите, треньорът пожела да постави акцент върху преживяванията, хората и всичко, което отнася със себе си след десет години на максимални изисквания. Той също така обясни по какъв начин ще остане свързан с клуба и подчерта плановете си за бъдещето.

„В Истанбул затворихме един цикъл, печелейки Шампионската лига, но веднага след това вече мислиш за новата предсезонна подготовка и затваряш папката. Ще я отварям отново с времето, защото беше изключително. Не съм човек, който гледа много какво е спечелил. Това не ми носи нищо. Но си тръгвам с огромен куфар, пълен със спомени, с хора, които срещнах по пътя, с които сме споделяли всякакви моменти. Защото в спорта се печели и се губи. Беше изключително забавно приключение. Справихме се много добре“, започна обяснението си Гуардиола.

„Ушатата“, спечелена в Истанбул, се явява големият символ на една неповторима ера. Това беше трофеят, който мнозина използваха, за да очернят неговото приключение в Манчестър. Въпреки това Гуардиола настоя, че наследството му не се измерва единствено със спортни успехи и отправи думи на благодарност и признание към всички, които са го придружавали в това пътуване.

Треньорът също така даде да се разбере, че връзката му с Манчестър Сити не се прекъсва напълно, защото самият той е поискал да остане свързан по някакъв начин, макар и на втора линия. „Помолих за услугата да остана свързан с клуба на ниво присъствие, представителство, и ако имат нужда от мен, ще бъда тук“, призна той. След това потвърди, че намерението му не е друго, освен да си почине. „Остават ми толкова много неща от тези десет години, че никога няма да свърша. Всеки ми е оставил по нещо. Тръгвам си напълно зареден, уморен съм, но съвсем не празен. Напротив, пълен със страхотни неща. Някакъв срок за завръщане? Не, спирам, спирам и спирам.“

Гуардиола: Толкова съм уморен