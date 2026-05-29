Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 7323
  • 3

Левски, чрез официалния сайт на клуба, разпространи изявление, касаещо бразилския защитник Майкон. В него се казва, че от клуба са му предложили нов договор и чакат отговор. Също така "сините" заплашиха, че може да се стигне до съд, ако определени хора не спрат да разпространяват неверни неща, манипулации и внушения.

"Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК „Левски“ заявява следното:

Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК „Левски“ за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда.

Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба.

Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството.

Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който „Левски“ спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза.

ПФК „Левски“ прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК „Левски“ чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения.

В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК „Левски“, включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации.

ПФК „Левски“ ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това", се казва в соъбщението на "сините".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

  • 29 май 2026 | 12:12
  • 6780
  • 9
Георги Каракашев няма да остане в Беласица

Георги Каракашев няма да остане в Беласица

  • 29 май 2026 | 11:51
  • 1384
  • 0
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 21028
  • 86
Славия стартира селекцията с двама нови

Славия стартира селекцията с двама нови

  • 29 май 2026 | 10:55
  • 4440
  • 4
Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

  • 29 май 2026 | 10:37
  • 2748
  • 0
Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

  • 29 май 2026 | 10:28
  • 1685
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 3956
  • 5
Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 15100
  • 11
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 21028
  • 86
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6479
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 26474
  • 9