Гуардиола: Не ме питайте защо си тръгвам

Оттеглящият се мениджърския пост на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не посочи конкретна причина за решението си. Бившият наставник на Барселона оставя 20 трофея зад себе си, спечелени през изминалите десет сезона.

“Какво време само изживяхме заедно. Не ме питайте защо си тръгвам. Няма конкретна причина, но дълбоко в себе си знам, че моето време дойде. Нищо не е вечно — ако беше, щях да остана тук. Вечно ще бъде усещането, хората, спомените, любовта, която изпитвам към моя Манчестър Сити”, обясни Пеп в обръщението си към феновете.

Според клуба занапред той ще работи като посланик на City Football Group - компанията, която притежава клуба.

“Когато пристигнах, първото ми интервю беше с Ноел Галахър (от Oasis - бел.ред.). Излязох си с мисълта: „Добре… Ноел е тук? Това ще бъде забавно, продължи Гуардиола.

Това е град, изграден с труд. С тежък труд. Виждаш го в цвета на тухлите. От хора, които са започвали работа рано и са оставали до късно. Фабриките. Панкхърст. Синдикатите. Музиката. Просто Индустриалната революция и как тя е променила света. И мисля, че започнах да разбирам това, а моите отбори — също.

Работихме. Страдахме. Борихме се. И правехме нещата по нашия начин. По нашия начин.

Трудът има много форми. Гостуването в Борнемут, когато загубихме Премиър лийг, а вие бяхте там. Пътуванията до Истанбул, когато и там бяхте с нас.

Помните ли атаката в “Манчестър Арена”, когато този град показа на света как всъщност изглежда силата? Не гняв. Не страх. А само любов. Общност. Единство. Град, обединен като едно цяло.

Помните ли как загубих майка си по време на COVID и как този клуб ми помогна да премина през това? Феновете, служителите, хората на Манчестър — вие ми дадохте сила, когато най-много имах нужда от нея. Крис, децата ми, цялото ми семейство — вие бяхте до мен, както винаги. Халдун, и ти беше там.

Играчите не забравят — всяка една секунда, всеки момент. Аз, щабът ми, този клуб — всичко. Това, което направихме, го направихме за всички вас. А вие бяхте просто невероятни. Още не го осъзнавате, но оставяте наследство.

Така че, когато времето ми тук приключва, бъдете щастливи. Oasis отново са заедно.

Дами и господа, благодаря ви, че ми се доверихте.

Благодаря ви, че ме предизвиквахте.

Благодаря ви, че ме обичахте.

Тони Уолш каза в незабравимото си стихотворение: „This is the place“. Извинявай, Тони: това е моето място.

Ноел… бях прав.

Беше адски забавно.

Обичам ви всички.“

