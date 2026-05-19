Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол

Джосеп Гуардиола планира да си вземе почивка от поне една година, след като напусне Манчестър Сити след последния кръг в Премиър лийг. Това твърди каталунският журналист Серхио Гонсалес. Според него “гражданите” могат да бъдат последния клуб в кариерата на Пеп. Специалистът би се върнал единствено при по-интригуващо предизвикателство, свързано с ангажимент като национален селекционер.

55-годишният Гуардиола изкара последните 10 години на “Етихад”. Испанецът се превърна в истинска легенда на Манчестър Сити, откакто дойде от Байерн (Мюнхен) през 2016 година. Той изведе тима до шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три отличия от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Вече стана ясно, че не мястото му ще бъде назначен Енцо Мареска. Според Гонсалес италианецът ще започне работа още на следващия ден след напускането на Гуардиола.

Confirmado el adiós de Pep del City, lo relevará Enzo Maresca. El italiano tenía acuerdo cerrado con el City para ejecutar el día después de la salida de Guardiola. Según me dijeron, Pep se tomará un año sabático. Muy difícil que vuelva a entrenar clubes. Solo un desafío de… https://t.co/KWNxm12EmH — Sergio A. González🎙⚽️ (@sagonzalezbueno) May 19, 2026