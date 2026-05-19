Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол

Джосеп Гуардиола планира да си вземе почивка от поне една година, след като напусне Манчестър Сити след последния кръг в Премиър лийг. Това твърди каталунският журналист Серхио Гонсалес. Според него “гражданите” могат да бъдат последния клуб в кариерата на Пеп. Специалистът би се върнал единствено при по-интригуващо предизвикателство, свързано с ангажимент като национален селекционер.
55-годишният Гуардиола изкара последните 10 години на “Етихад”. Испанецът се превърна в истинска легенда на Манчестър Сити, откакто дойде от Байерн (Мюнхен) през 2016 година. Той изведе тима до шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три отличия от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.
Вече стана ясно, че не мястото му ще бъде назначен Енцо Мареска. Според Гонсалес италианецът ще започне работа още на следващия ден след напускането на Гуардиола.