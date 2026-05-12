Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Легендарният бивш халф на Реал Мадрид Тони Кроос даде своя анализ за изминалото “Ел Класико”, състоянието на любимите му “лос бланкос”, както и къде според него бяха толкова големите разлики с Барселона. Многократният победител в Шампионската лига коментира случващото се в своя подкаст “Einfach Mal Luppen”.

“Един сезон без трофей в Реал Мадрид е достатъчно зле. Два поредни сезона е неприемливо. Точка. Резултатът на терена се дължи на слабата вътрешна динамика на Реал. Може би са били мотивирани да спечелят „Класико“-то, но това не беше достатъчно. Загубата беше предрешена още преди мачът да започне. С всичките контузии и ситуацията с Валверде по време на изминалата седмица, винаги има опасност да бъдеш разбит.

🚨🗣️ Toni Kroos: The result on the pitch stems from POOR internal dynamics.



They might have been motivated to win the Clásico, but it wasn't enough. The defeat was already a foregone conclusion before the match even started.



I think they would have gladly accepted this result… pic.twitter.com/v9YHBpwWls — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 12, 2026

Никога не съм имал толкова малко надежда. Просто се радвах, че всичко приключи. Целият сезон просто не изглеждаше нормален. НИКОГА преди не съм имал такова усещане (да съм почти сигурен, че Барселона ще спечели), дори и през сезони, когато те бяха по-добри. Мисля, че от Реал с удоволствие биха приели този резултат още преди началния съдийски сигнал. Второто полувреме беше по-равностойно, но ние не отбелязахме гол. С две думи, поздравления за Барса”, каза Кроос.

Продължавайки да анализира отминалото дерби, доскорошният немски полузащитник коментира и двата гола на каталунците: „Не може да се каже, че Тибо Куртоа е могъл да направи нещо повече за гола, който отбеляза Рашфорд. Беше страхотен удар от много остър ъгъл. Той направи крачка към другата греда, но не може да го виним.

🚨🗣️ Toni Kroos on El Clasico:



“I’ve never had so little hope. I was just happy that it’s over.



The entire season just didn’t feel normal.



I NEVER had this feeling before (being almost sure Barcelona would win), even during seasons when they were better.” pic.twitter.com/Obt1Ar3OlU — Madrid Zone (@theMadridZone) May 12, 2026

Вторият гол на Барса показва разликата между двата отбора. Играчите, участвали в този гол – Дани Олмо и Феран, може би нямаше да са в стартовия състав, ако всички останали играчи бяха на разположение. Имената не са от голямо значение, защото те разполагат с добре отработени тактически схеми и модели на движение, усвоени по време на тренировките"

"Раул Асенсио само гледаше топката. Трябва да си по-нащрек в мач, който може да донесе титлата на най-големия ти съперник. За мен това беше жестоко. Грешки винаги могат да се случат. Но просто да стоиш така и да не правиш нищо в мач от такова значение – това ме ядоса”, добави пък братът на Кроос - Феликс.

🚨🗣️ Toni Kroos: “One trophyless aeason at Real Madrid is BAD ENOUGH.



Two in a row? That’s UNACCEPTABLE. Period.” pic.twitter.com/Qhnp8QNeAk — Madrid Zone (@theMadridZone) May 12, 2026

Иначе Тони Кроос говори и за талантливия халф на Реал Мадрид Арда Гюлер: “Неговата най-добра позиция е номер 10, близко до гола. Има страхотен финален пас, заради което трябва да бъде близо до атакуващите играчи. Той е играч за бъдещето”.

Снимки: Imago