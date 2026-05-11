Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 263
  • 1

Полузащитникът на испанския футболен клуб Барселона Гави обясни случилото се по време на сблъсъците във футболното дерби срещу Реал Мадрид в Ла Лига, спечелено с 2:0 от каталунския гранд. По време на „Ел Класико“ снощи Гави и нападателят на кралския клуб Винисиус Жуниор неколкократно имаха словесни стълкновения, които намериха своята кулминация във физически сблъсък между двамата.

„Каквото се случва на игрището, остава на игрището. Той е избухлив футболист, какъвто съм и аз. Винисиус е страхотен играч. Казах му да млъкне и това е. Случващото се на терена е едно, а извън него е съвсем различно. По време на мач защитавам своите цветове и давам всичко от себе си. Извън игра съм напълно различен, дори да не изглежда така“, заяви испанецът пред „Мундо Депортиво“ след двубоя.

Благодарение на попадения от Маркъс Рашфорд и Феран Торес през първото полувреме на „Камп Ноу“ Барселона спечели титлата на Испания за втори пореден сезон, този път три кръга преди края на кампанията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

  • 11 май 2026 | 06:57
  • 12509
  • 20
Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 06:31
  • 7571
  • 4
Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 05:28
  • 5581
  • 10
Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 04:54
  • 5822
  • 4
Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

  • 11 май 2026 | 04:29
  • 3263
  • 1
Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 03:56
  • 2071
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 3910
  • 6
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 12141
  • 36
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 77413
  • 597
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 30142
  • 22
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 34018
  • 37
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 60561
  • 241