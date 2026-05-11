Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Полузащитникът на испанския футболен клуб Барселона Гави обясни случилото се по време на сблъсъците във футболното дерби срещу Реал Мадрид в Ла Лига, спечелено с 2:0 от каталунския гранд. По време на „Ел Класико“ снощи Гави и нападателят на кралския клуб Винисиус Жуниор неколкократно имаха словесни стълкновения, които намериха своята кулминация във физически сблъсък между двамата.

„Каквото се случва на игрището, остава на игрището. Той е избухлив футболист, какъвто съм и аз. Винисиус е страхотен играч. Казах му да млъкне и това е. Случващото се на терена е едно, а извън него е съвсем различно. По време на мач защитавам своите цветове и давам всичко от себе си. Извън игра съм напълно различен, дори да не изглежда така“, заяви испанецът пред „Мундо Депортиво“ след двубоя.

Благодарение на попадения от Маркъс Рашфорд и Феран Торес през първото полувреме на „Камп Ноу“ Барселона спечели титлата на Испания за втори пореден сезон, този път три кръга преди края на кампанията.

