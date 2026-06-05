Почетино излиза на преден план за треньорския пост в Милан, Слот отпада от сметките

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино се е превръща в основен фаворит за нов треньор на Милан, изпреварвайки Оливер Гласнер, докато бившият наставник на Ливърпул, Арне Слот, вече не е сред кандидатите. „Росонерите“ се разделиха само преди десетина дни едновременно с треньора Макс Алегри, спортния директор Игли Таре, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джефри Монкада, което бе обявено с едно общо изявление.

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Надпреварата за поста сякаш участваха още бившия тактик на Кристъл Палас, Гласнер, и доскорошния мениджър на Ливърпул, Слот. През последните няколко часа обаче е станало ясно, че Слот вече не фигурира в списъка, а на негово място се появява настоящият селекционер на националния отбор на САЩ.

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Въпреки че клубът проведе продължителна шестчасова среща с Гласнер тази седмица, която е преминала добре, тя не е била достатъчна, за да убеди напълно собственика Джери Кардинале и специалния съветник Златан Ибрахимович. Почетино вече се изкачва в класацията и се очертава като фаворит, въпреки че в момента подготвя САЩ за Световното първенство, на което страната е съдомакин заедно с Канада и Мексико. Очаква се окончателното решение да бъде взето едва следващата седмица, което допълнително забавя подготовката за новия сезон, който остава изцяло под въпрос.

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Антуражът на Почетино вече е постигнал принципна договорка за заплата от 5 милиона евро на сезон. Сега остава собствениците да решат с кой проект искат да продължат напред. Много зависи и от това кой ще бъде назначен за технически директор, тъй като Ралф Рангник все още не е официално представен, тъй като и той е ангажиран с подготовката на Австрия за Световното първенство.

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