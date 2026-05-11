Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

След като пропусна Ел Класико заради контузия, Килиан Мбапе реши да изрази подкрепата си за Реал Мадрид. Френският нападател използва профила си в Instagram, за да публикува снимка, на която гледа мача на "Камп Ноу", придружена от съобщението „Hala Madrid“ и емоджи с бяло сърце, но жестът не беше приет добре от феновете на Реал.

Публикацията се появи в деликатен момент от мача за неговия отбор, който губеше с 0:2 в 36-ата минута на първото полувреме, и „таймингът“, смятат феновете, не е бил невинен. Освен това отсъствието на французина в толкова важен мач също предизвика изненада и възмущение сред „белите“. Още тази неделя „Марка“ съобщи, че бившият играч на ПСЖ е напуснал тренировката, предизвиквайки изумлението на всички, след като е разбрал, че няма да бъде титуляр, позовавайки се на мускулни оплаквания, за да напусне сесията.

Снимки: Imago