  От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
Въпреки че в последните седмици английските медии уверено твърдят, че Арне Слот ще остане в Ливърпул и през следващия сезон, слуховете за евентуално назначение на Чаби Алонсо продължават да витаят. Според “Ас” ръководството на мърсисайдци все още не е направило окончателни си избор за това кой ще бъде начело на отбора през следващия сезон. Феновете на Ливърпул биха приели Алонсо с отворени обятия, а той и има и други поддръжници на “Анфийлд”. Ръководството на 20-кратните шампиони на Англия обаче иска да има цялата информация защо испанецът не успя в Реал Мадрид и бе уволнен през януари. За да разберат детайлите от първа ръка, от “Анфийлд” са осъществили директен контакт с хора от управлението на Реал.

Според “Ас” между двата клуба все още има добри взаимоотношения, които не са били повлияни от трансфера на Трент Александър-Арнолд. Затова запитването от страна на мърсисайдци не е било прието като нещо сензационно.

Интерес към Чаби Алонсо проявява и Челси, като от “Стамфорд Бридж” вече са се свързали с неговите агенти. Според някои информации представителите на испанеца са информирали Ливърпул за това развитие, като са подчертали, че неговият първи избор за момента си остава завръщане на “Анфийлд”.

Слот може и да има подкрепата на ръководството на Ливърпул, но в мача с Челси ясно се видя, че до голяма степен вече е загубил доверието на публиката. Това може да промени ситуацията за нидерландеца след края на сезона.

