Моуриньо има две изисквания, за да поеме Реал Мадрид

Обръчът около Жозе Моуриньо в Реал Мадрид се затяга. Както съобщава “Ас”, португалецът е най-добре позиционираният кандидат сред треньорите, които ръководството разглежда за заместник на Алваро Арбелоа. Убеждението, че именно настоящият наставник на Бенфика е правилният човек, който може да върне клуба в правилната спортно-техническа посока, става все по-силно. Към днешна дата е осъществен само първоначален контакт между агента на специалиста Жорже Мендеш и Реал Мадрид. Тези разговори няма да се задълбочат, докато и двата отбора - Бенфика и Реал Мадрид, не приключат своите шампионати.

Бенфика все още има шансове за класиране в Шампионската лига и Моуриньо иска да остане концентриран върху настоящия си проект. Сезонът за тима приключва през уикенда на 16-17 май, след което португалецът ще вземе решение за бъдещето си. Добре информирани източници уверяват, че все още не е имало директен контакт между Моуриньо и Реал Мадрид. Това ще бъде финалната фаза на операцията, в която всичко ще бъде уточнено. До момента е имало само среща между Мендеш и ръководството на „белите“. Голямата новина е, че треньорът вече има на масата оферта за подновяване на договора си с Бенфика.

Моуриньо е щастлив в Бенфика – завръщане у дома, което му позволи да бъде по-близо до своя дом и семейство и да води исторически отбор като „орлите“, където започна кариерата си. Въпреки това, евентуална конкретна оферта от Реал Мадрид би променила всичко за него. Предвид тази възможност, той вече е направил анализ на ситуацията и има своите изисквания, за да поеме отново „кралския клуб“. Те са основно две – едното се отнася до думата, която треньорът ще има при осъществяването на трансфери, а другото е свързано със структурата на клуба.

На първо място Моуриньо би искал да има тежест при вземането на решения не толкова за конкретни имена, колкото за позициите, които трябва да бъдат подсилени. Според първоначалната му оценка съставът е небалансиран в някои зони. По време на първия му престой в Реал Мадрид клубът привлече по негово настояване играчи, които се оказаха изключително важни, като Модрич, Кедира и Йозил.

На второ място Моуриньо мисли за структурата на организацията. Не става въпрос за организационната схема, спортното или футболното ръководство, а за това да се спазват йерархиите и работата на всички отдели. При него винаги е било така – сферата на първия отбор носи изцяло печата на Моуриньо. Целта е да се избегнат ситуации като тези през този сезон с Винисиус и неговия конфликт с Чаби Алонсо – ситуации, които могат да дестабилизират спортните резултати на отбора.

От следващия уикенд Реал Мадрид ще разполага с десет дни, за да финализира привличането на Моуриньо на сравнително ниска цена. В договора му има клауза, която му позволява да напусне срещу три милиона евро в рамките на десет дни след последния мач на Бенфика за сезона.