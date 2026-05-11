Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

  • 11 май 2026 | 17:37
  • 1748
  • 2
Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Защитилият титлата си в Испания тим на Барселона празнува триумфа си тази вечер с мащабен парад из улиците на града. Той започна в 18:00 часа, като първенците на Ла Лига ще приемат овациите върху отворен автобус. Шествието тръгна от “Спотифай Камп Ноу”. Очаква се всичко да продължи около пет часа.

Част от партито обаче не е треньорът Ханзи Флик, за чийто баща стана ясно, че е починал.

Още в началните улици направи впечатление как Левандовски и Шчесни се качиха директно върху кабината на рейса.

Има музикални и развлекателни зони, автомобили за живо телевизионно производство и сериозна операция по сигурността, координирана с полицията, медицинските служби и почистващите екипи.

Маршрутът
След потеглянето от стадиона парадът ще премине по Travessera de les Corts към Numància, ще продължи по Carrer Berlín и Carrer París до Balmes, преди да се насочи надолу към Gran Via de les Corts Catalanes и центъра на града. Оттам шествието ще се изкачи по Passeig de Gràcia до La Pedrera (Casa Milà), която се очаква да бъде една от най-оживените точки по маршрута. Обратният маршрут ще премине по Provença, Aribau, París и Avinguda de Sarrià, преди да завърши отново пред “Камп Ноу”.

Три основни зони

Парадът ще включва три основни развлекателни зони:

• Josep Tarradellas при Berlín/París.

• Calle Balmes при Gran Via.

• Consell de Cent при Passeig de Gràcia.

В тези зони ще има сцени, професионални озвучителни системи, DJ-и на живо, водещи, специални ефекти и подаръци за феновете, които да поддържат атмосферата по време на целия парад.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 1269
  • 1
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 5775
  • 25
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 1318
  • 2
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 868
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 4550
  • 8
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 9149
  • 81
Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

  • 11 май 2026 | 18:40
  • 3560
  • 0
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 22586
  • 214
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 13282
  • 18
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 38269
  • 102