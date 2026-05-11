Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Защитилият титлата си в Испания тим на Барселона празнува триумфа си тази вечер с мащабен парад из улиците на града. Той започна в 18:00 часа, като първенците на Ла Лига ще приемат овациите върху отворен автобус. Шествието тръгна от “Спотифай Камп Ноу”. Очаква се всичко да продължи около пет часа.

Част от партито обаче не е треньорът Ханзи Флик, за чийто баща стана ясно, че е починал.

Още в началните улици направи впечатление как Левандовски и Шчесни се качиха директно върху кабината на рейса.

Има музикални и развлекателни зони, автомобили за живо телевизионно производство и сериозна операция по сигурността, координирана с полицията, медицинските служби и почистващите екипи.

Маршрутът

След потеглянето от стадиона парадът ще премине по Travessera de les Corts към Numància, ще продължи по Carrer Berlín и Carrer París до Balmes, преди да се насочи надолу към Gran Via de les Corts Catalanes и центъра на града. Оттам шествието ще се изкачи по Passeig de Gràcia до La Pedrera (Casa Milà), която се очаква да бъде една от най-оживените точки по маршрута. Обратният маршрут ще премине по Provença, Aribau, París и Avinguda de Sarrià, преди да завърши отново пред “Камп Ноу”.

Три основни зони

Парадът ще включва три основни развлекателни зони:

• Josep Tarradellas при Berlín/París.

• Calle Balmes при Gran Via.

• Consell de Cent при Passeig de Gràcia.

В тези зони ще има сцени, професионални озвучителни системи, DJ-и на живо, водещи, специални ефекти и подаръци за феновете, които да поддържат атмосферата по време на целия парад.