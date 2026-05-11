Историческо постижение за Жоао Кансело

Португалският футболист Жоао Кансело записа нещо впечатляващо със спечелената титла с тима на Барселона след победата над Реал Мадрид с 2:0 в домакинския си мач от 35-ия кръг на испанското първенство. 31-годишният бранител вече има четири титли в петте най-добри първенства в Европа - три на Англия с Манчестър Сити (през сезони 2020/21, 2021/22 и 2022/23), една от италианското първенство с Ювентус (2018/19), една от германско първенство с Байерн Мюнхен (2022/23) и сегашната с Барса. По този показател той е единственият в света.

💙❤️ João Cancelo becomes the first player ever to win the league title in four of top five European leagues.



🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City pic.twitter.com/llnxeP6pgD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Той също така спечели португалското първенство с Бенфика (2013/14), припомня БТА.

Кансело е на “Камп Ноу” под наем от Ал-Хилал с договор до лятото. Няма информация дали той ще остане при каталунците и занапред

С екипа на “блаугранас” Кансело отбеляза един гол и направи две асистенции в 20 мача.

