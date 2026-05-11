Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Историческо постижение за Жоао Кансело

Историческо постижение за Жоао Кансело

  • 11 май 2026 | 14:28
  • 533
  • 0

Португалският футболист Жоао Кансело записа нещо впечатляващо със спечелената титла с тима на Барселона след победата над Реал Мадрид с 2:0 в домакинския си мач от 35-ия кръг на испанското първенство. 31-годишният бранител вече има четири титли в петте най-добри първенства в Европа - три на Англия с Манчестър Сити (през сезони 2020/21, 2021/22 и 2022/23), една от италианското първенство с Ювентус (2018/19), една от германско първенство с Байерн Мюнхен (2022/23) и сегашната с Барса. По този показател той е единственият в света.

Той също така спечели португалското първенство с Бенфика (2013/14), припомня БТА.

Кансело е на “Камп Ноу” под наем от Ал-Хилал с договор до лятото. Няма информация дали той ще остане при каталунците и занапред

С екипа на “блаугранас” Кансело отбеляза един гол и направи две асистенции в 20 мача.

Мечтата на Барселона: трима нови + Кансело
Мечтата на Барселона: трима нови + Кансело
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 782
  • 0
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 2834
  • 3
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 832
  • 1
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 582
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 3858
  • 7
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 2407
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 16170
  • 158
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 4624
  • 5
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 28323
  • 82
Филип Кръстев претърпя операция

Филип Кръстев претърпя операция

  • 11 май 2026 | 14:44
  • 1314
  • 3
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 11472
  • 14