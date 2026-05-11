Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа не скри разочарованието си след загубата с 0:2 от Барселона в Ел Класико. Този резултат подпечата титлата на каталунците и окончателно оформи проваления сезон за "белия балет". Наставникът призна, че разбира разочарованието на феновете. Първо обаче той коментира ситуацията, при която имаше удар с лакът в лицето на Джуд Белингам, но не бе отсъдена дузпа в полза на Реал.

"От това, което успяхме да видим, беше ясно, че има удар. Вероятно трябва да се запитаме защо ВАР не се намеси. Поздравявам Барса за титлата, нещата се развиха много бързо в тяхна полза", заяви Арбелоа.

След това той бе коментира и контузията на Килиан Мбапе и дали е той ще е готов за следващите мачове.

"Не знам. Ще видим как се развива контузията му. Това, което бих искал, е да беше здрав и да беше играл днес", допълни специалистът.

Той призна, че разбира гнева на феновете.

"Не можем да кажем много неща на феновете, разбираме разочарованието и недоволството от този сезон. Трябва да видим какво сме направили грешно. Много пъти сме се изправяли на крака. Разбираме гнева, ние също сме ядосани. Не можем да се откажем в следващите три мача, ние защитаваме нещо по-голямо от нас самите или от нашия престиж – защитаваме тази емблема", смята испанецът.

След това той се върна към мача и къде се объркаха нещата за неговия отбор.

"Стана много трудно твърде рано. Те са много добри, когато поведат в резултата. Това е много добре изграден отбор. Поисках от играчите да се раздадат докрай, независимо от резултата. Разполагаме със страхотен състав, от който може да се извлече много. Имаме играчи, които всеки отбор в Европа би искал. Остава само да мислим за бъдещето", допълни специалистът.

Накрая той коментира и как Реал ще излезе от тази неприятна ситуация.

"Това е нещо, което не е моя работа да анализирам. Трябва колективно да направим крачка напред. Да имаме ясна идея, да се поучим от това, че загубихме много точки в мачове, в които не трябваше. Точки, които ни се изплъзнаха", завърши Арбелоа.

Снимки: Gettyimages