Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

Тотнъм привлече Андрю Робъртсън, обявиха официално от клуба. 32-годишният бранител напусна Ливърпул в края на сезона, след като договорът му с мърсисайдци изтече. Робъртсън прекара девет изключително успешни години на “Анфийлд”, като два пъти стана шампион на Англия и спечели Шампионската лига.

Капитанът на Шотландия, който в момента се готви за участието си на Световното първенство, можеше да се озове в Тотнъм и през януари, но тогава Ливърпул не го пусна, тъй като не можеше да намери негов заместник. Интерес към него имаше от страна и на Ювентус, но той избра “шпорите”.

Andy Robertson has complete his move to Tottenham Hotspur as a free agent following his departure from Liverpool.



The Athletic reported in the Transfer DealSheet on June 2 that Spurs were progressing with a deal for the left-back.



Robertson, 32, confirmed in April he would be… pic.twitter.com/85Vp8aQpq8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 5, 2026

“Анди е някой, на когото се възхищавам от години. Той ще донесе изключителни технически качества, опит и лидерство. Той е доказан победител на най-високо ниво. Нямам търпение да започна да работя с него и да видя позитивното му влияние”, сподели мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби.

📱 New message: Andy Robertson pic.twitter.com/k4fo0A0JZv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026

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