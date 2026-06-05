Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

Тотнъм привлече Андрю Робъртсън, обявиха официално от клуба. 32-годишният бранител напусна Ливърпул в края на сезона, след като договорът му с мърсисайдци изтече. Робъртсън прекара девет изключително успешни години на “Анфийлд”, като два пъти стана шампион на Англия и спечели Шампионската лига.
Капитанът на Шотландия, който в момента се готви за участието си на Световното първенство, можеше да се озове в Тотнъм и през януари, но тогава Ливърпул не го пусна, тъй като не можеше да намери негов заместник. Интерес към него имаше от страна и на Ювентус, но той избра “шпорите”.
“Анди е някой, на когото се възхищавам от години. Той ще донесе изключителни технически качества, опит и лидерство. Той е доказан победител на най-високо ниво. Нямам търпение да започна да работя с него и да видя позитивното му влияние”, сподели мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google