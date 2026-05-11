На 18 Ямал задмина по титли на Испания Кристиано с неговите девет сезона в Реал Мадрид

Ламин Ямал стана шампион на Испания за трети път в своята кариера. Снощи 18-годишният футболист на Барселона, който е с контузия, ликува отново с шампионската титла, след като каталунците удариха Реал Мадрид в "Ел Класико" и станаха недостижими на върха.

Феновете на Барса отпразнуваха титлата на Площад Каталуния, Балде и Касадо се присъединиха

По този повод "Гадзета дело Спорт" направи интересна съпоставка - със своя трети златен медал в Ла Лига Ямал задмина суперзвездата Кристиано Роналдо, който има две първи места за девет сезона с Кралския клуб. Португалският реализатор спечели испанското първенство през 2012 и 2017 г. Новият любимец на феновете на "блаугранас" стана шампион през 2023, 2025 и 2026 г.

Снимки: Gettyimages