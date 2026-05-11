Симеоне: Гледах Барса и си казах “Еха, два пъти ги отстранихме, Боже мой“

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отличи Барселона за триумфа с първото място в Ла Лига. В първенството столичани са на близо 30 точки от шампиона, но объркаха сезона на съперника, след като го елиминираха в цели два турнира: Шампионската лига и Купата на краля в Испания.

“Ако говорим за целия сезон, Барса е отборът, който играе най-добрия футбол в света - заяви Чоло. - От началото до края те напълно заслужено спечелиха титлата, както стана и миналата година — с огромна убедителност. Трябва да ги поздравим, играха невероятен футбол. Вчера гледах мача (срещу Реал Мадрид - бел.ред.) и си казах: „Еха, два пъти отстранихме Барселона, Боже мой“.

Междувременно Атлети загубиха финала за Купата на Испания, но макар и четвърти са сигурни за участие в ШЛ и през новия сезон. В тази връзка тимът вече като че ли няма за какво да играе. Във вторник вечер на отбора предстои гостуване на Осасуна.

“Как мотивирате отбора за подобни мачове?”, беше запитан Симеоне.

“Когато отидеш да играеш с приятели, пак искаш да победиш. Колкото и мачовете да не значат нищо, човек винаги иска да печели — това е стимулът. Независимо дали си аматьор, или професионалист. Не вярвам някой аматьор да излиза без желание за победа. Ще бъде за забавление и с желание да играе футбол”, отговори треньорът.

“Какъв е най-големият ни урок от сезона? Добър въпрос, но ще е по-добре да отговоря в друг момент, защото сега би прозвучало като оправдание. Тъй като не спечелихме нищо, специалистите ще кажат точно това”, каза още Симеоне.

Атлетико остана без трофей за пета поредна година