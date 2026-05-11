Феновете на Барса отпразнуваха титлата на Площад Каталуния, Балде и Касадо се присъединиха

Над хиляда привърженици на Барселона се събраха спонтанно на Площад Каталуния, за да отпразнуват втората поредна титла на любимия си отбор. Тя стана факт по най-сладкия възможен начин за привържениците - с успех срещу вечния съперник Реал Мадрид в “Ел Класико”.
Феновете на “блаугранас” се събират по принцип на Фонтана на Каналетас, който обаче е недостъпен заради ремонтните дейности, извършвани на “Ла Рамбла”. Затова привържениците се събраха на площада. Там с песни, скандирания и фойерверки феновете отпразнуваха победата на Реал и титлата.
Към тях се присъединиха и двама от играчите на Ханзи Флик - Марк Касадо и Алехандро Балде, които са местни момчета и най-добре разбират какво означава за феновете този успех. За халфа това вече става нещо като традиция, след като миналата година също бе главно действащо лице по време на празненствата на привържениците.
