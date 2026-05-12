Средните пръсти на Рафиня, антимадридистката фланелка на Ямал и букета на Педри

Снощният шампионски парад на Барселона по повод спечелената титла в Ла Лига беше изпълнен с редица любопитни моменти, които бързо натрупаха популярност в социалните мрежи.
В едно от споделените видеа се вижда как Рафиня показва средни пръсти към фен на Реал Мадрид, който от своята тераса развяваше фланелката на големия съперник на каталунците.
На свой ред, друга звезда на Барселона - Ламин Ямал, в един момент показа фланелка на своя отбор със следния надпис, насочен против “лос бланкос”: “Слава богу, че не съм мадридист”. Испанският национал също така развя палестинското знаме, след което си качи снимка с него в Инстаграм.
Междувременно, Алехандро Балде позира заедно с вратаря от клубния дубъл Диего Кохен с друга фланелка, на която пишеше: “Аз обичам латински жени”.
Педри пък реши да направи мил жест към своя съотборник Маркъс Рашфорд, подарявайки му букет от рози в клубните цветове синьо и червено, придружен с целувка по ръката.
Срещу прословутия пушач Войчех Шчесни полетяха кутии от цигари, като вратарят на драго сърце приемаше тези дарове, подвърлени му от феновете край автобуса. Полякът също така реши да се пошегува със сънародника си Роберт Левандовски, че за разлика от него той е спечелил титлата в Ла Лига и в двата си сезона в Барса, докато нападателят не успя да го направи в първата си кампания в клуба - 2023/24. Голмайсторът обаче акцентира, че във всеки сезон в Байерн е бил шампион, докато стражът призна с ирония, че нито веднъж не е спечелил титлата в Премиър лийг с екипа на Арсенал.
Шчесни също така подхвана любопитно скандиране, че колегата му на вратата на Барса Жоан Гарсия е продукт на “Ла Масиа”, въпреки че всъщност той е юноша на градския съперник Еспаньол.
