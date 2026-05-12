Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Средните пръсти на Рафиня, антимадридистката фланелка на Ямал и букета на Педри

Средните пръсти на Рафиня, антимадридистката фланелка на Ямал и букета на Педри

  • 12 май 2026 | 10:52
  • 2218
  • 2

Снощният шампионски парад на Барселона по повод спечелената титла в Ла Лига беше изпълнен с редица любопитни моменти, които бързо натрупаха популярност в социалните мрежи.

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

В едно от споделените видеа се вижда как Рафиня показва средни пръсти към фен на Реал Мадрид, който от своята тераса развяваше фланелката на големия съперник на каталунците.

На свой ред, друга звезда на Барселона - Ламин Ямал, в един момент показа фланелка на своя отбор със следния надпис, насочен против “лос бланкос”: “Слава богу, че не съм мадридист”. Испанският национал също така развя палестинското знаме, след което си качи снимка с него в Инстаграм.

Междувременно, Алехандро Балде позира заедно с вратаря от клубния дубъл Диего Кохен с друга фланелка, на която пишеше: “Аз обичам латински жени”.

Педри пък реши да направи мил жест към своя съотборник Маркъс Рашфорд, подарявайки му букет от рози в клубните цветове синьо и червено, придружен с целувка по ръката.

Срещу прословутия пушач Войчех Шчесни полетяха кутии от цигари, като вратарят на драго сърце приемаше тези дарове, подвърлени му от феновете край автобуса. Полякът също така реши да се пошегува със сънародника си Роберт Левандовски, че за разлика от него той е спечелил титлата в Ла Лига и в двата си сезона в Барса, докато нападателят не успя да го направи в първата си кампания в клуба - 2023/24. Голмайсторът обаче акцентира, че във всеки сезон в Байерн е бил шампион, докато стражът призна с ирония, че нито веднъж не е спечелил титлата в Премиър лийг с екипа на Арсенал.

Шчесни също така подхвана любопитно скандиране, че колегата му на вратата на Барса Жоан Гарсия е продукт на “Ла Масиа”, въпреки че всъщност той е юноша на градския съперник Еспаньол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Монако пред големи промени след фиаското в Лига 1

Монако пред големи промени след фиаското в Лига 1

  • 12 май 2026 | 06:13
  • 2948
  • 0
Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

  • 12 май 2026 | 05:51
  • 9836
  • 1
Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

  • 12 май 2026 | 05:19
  • 5883
  • 0
Гоф и Швьонтек се справиха продължиха напред в Рим

Гоф и Швьонтек се справиха продължиха напред в Рим

  • 12 май 2026 | 04:23
  • 1022
  • 0
Петков с цял мач при ключова загуба на отбора си в Саудитска Арабия

Петков с цял мач при ключова загуба на отбора си в Саудитска Арабия

  • 12 май 2026 | 03:18
  • 1566
  • 0
Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

  • 12 май 2026 | 02:16
  • 1612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПФЛ с информация за билетите за финала

ПФЛ с информация за билетите за финала

  • 12 май 2026 | 09:49
  • 8972
  • 47
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 3561
  • 1
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 5846
  • 9
Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 3144
  • 3
ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

  • 12 май 2026 | 10:10
  • 5487
  • 36
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 10293
  • 5