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  3. Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
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Слушай на живо: Молдова - България

България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион "Зимбру" в Кишинев. Мачът започва с първия съдийски сигнал на Турал Курбанов от Азербайджан в 20:00 часа.

"Лъвовете" на Александър Димитров ще имат своя четвърти мач през 2026 г. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира FIFA Series, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди четири дни пък нашите паднаха с 0:1 срещу Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"
Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Мачът в Молдова ще сложи край на сезона за националите, които след това ще имат малко време за почивка, преди да започнат лятна подготовка в своите клубни отбори. В Кишинев ще бъде последната репетиция за трикольорите на Димитров преди началото на Лига на нациите през септември. Там България трябва да мери сили с Исландия, Люксембург и Естония.

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Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Очаква се да има доста промени в българския тим спрямо контролата на "Колежа", като селекционерът ще опита да даде шанс на максимален брой хора. Очаква се той да заложи на система 4-3-3. За юнските проверки не се включиха доста контузени играчи - Илия Груев, Кирил Десподов, Филип Кръстев, Димитър Митов, Петко Христов, Кристиян Балов, Кристиян Стоянов и др. На самолета в София не се качи контузеният Никола Илиев, а Теодор Иванов от ЦСКА има неразположение и изгледа вчерашната тренировка на колегите си отстрани.

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Молдова е тим от нашето ниво в Лига на нациите - третото, като наесен бившата съветска република ще мери сили с Казахстан, Словакия и Фарьорските острови. През 2026-а молдовците претърпя две загуби дотук - от Литва и Кипър. В световните квалификации отборът записа реми с Естония и седем загуби, най-голямата от които 1:11 срещу Норвегия. В тази среща Ерлинг Холанд реализира пет гола.

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Анди Краев: По-добри сме от Молдова

Молдова - България

Вероятен състав: Димитър Шейтанов, Мартин Георгиев, Андреа Христов, Росен Божинов, Димитър Велковски, Андриан Краев, Петко Панайотов, Борислав Цонев, Марин Петков, Владимир Николов, Здравко Димитров.

Съдия: Турал Курбанов (Азербайджан)
Начало: 20:00 часа
Стадион: "Зимбру", Кишинев

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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