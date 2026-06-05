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  3. Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

  • 5 юни 2026 | 17:09
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Леандро Тросар от Арсенал иска да играе важна роля за националния тим на Белгия на Световното първенство. „Наистина нямам търпение да започна“, заяви той пресконференция днес - ден, след като със закъснение се присъедини към състава след финала в Шампионската лига миналата седмица. „Всички започват кампанията за Световното първенство пълни с ентусиазъм, което е много положително. Досега успях да участвам само в една тренировка, така че не съм видял много, но всички са концентрирани и готови да започнат Мондиал 2026“, добави Тросар. На въпрос дали в момента е в най-добрата си форма, Леандро Тросар коментира: „Винаги е трудно да се отговори на това. Със сигурност съм в много добра форма и се надявам да го покажа на предстоящото първенство.“

Спечелването на титлата във Висшата лига също е положително за надеждите на Белгия, смята той: „Много е хубаво, когато играчите пристигат, спечелили трофеи, но това не променя статуса им. Не и моя, но ще се опитам да внеса този опит в националния отбор. Имахме много добър сезон с Арсенал. Разбира се, разочароващо е как завърши Шампионската лига, но въпреки това имахме фантастичен сезон и сме много горди със спечелването на титлата в Англия. Честванията на титлата и парадът бяха фантастични.“ Що се отнася до клубното му бъдеще, Тросар не разкри нищо: „В момента все още съм футболист на Арсенал. Ще видим какво ще се случи през лятото.“ Белгия ще изиграе приятелски мач срещу Тунис в Брюксел в събота, преди да замине в понеделник за Северна Америка, където започва кампанията си в група G на Световния шампионат в Сиатъл на 15 юни срещу Египет.

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