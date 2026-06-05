Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

Леандро Тросар от Арсенал иска да играе важна роля за националния тим на Белгия на Световното първенство. „Наистина нямам търпение да започна“, заяви той пресконференция днес - ден, след като със закъснение се присъедини към състава след финала в Шампионската лига миналата седмица. „Всички започват кампанията за Световното първенство пълни с ентусиазъм, което е много положително. Досега успях да участвам само в една тренировка, така че не съм видял много, но всички са концентрирани и готови да започнат Мондиал 2026“, добави Тросар. На въпрос дали в момента е в най-добрата си форма, Леандро Тросар коментира: „Винаги е трудно да се отговори на това. Със сигурност съм в много добра форма и се надявам да го покажа на предстоящото първенство.“

Спечелването на титлата във Висшата лига също е положително за надеждите на Белгия, смята той: „Много е хубаво, когато играчите пристигат, спечелили трофеи, но това не променя статуса им. Не и моя, но ще се опитам да внеса този опит в националния отбор. Имахме много добър сезон с Арсенал. Разбира се, разочароващо е как завърши Шампионската лига, но въпреки това имахме фантастичен сезон и сме много горди със спечелването на титлата в Англия. Честванията на титлата и парадът бяха фантастични.“ Що се отнася до клубното му бъдеще, Тросар не разкри нищо: „В момента все още съм футболист на Арсенал. Ще видим какво ще се случи през лятото.“ Белгия ще изиграе приятелски мач срещу Тунис в Брюксел в събота, преди да замине в понеделник за Северна Америка, където започва кампанията си в група G на Световния шампионат в Сиатъл на 15 юни срещу Египет.

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