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  3. Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
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Анголският ляв бек Давид Кусо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителят вече е пристигнал в България за подпис със “сините”.

Официално: Левски с първи летен трансфер
Официално: Левски с първи летен трансфер

Столичният гранд е финализирал преговорите с представителите на Кусо и той ще подпише договор за три години. Африканецът ще излезе без пари, след като договорът с досегашния му клуб Шавеш изтича в края на месеца. Турският Самсунспор също беше в битката за подписа на анголеца, но в крайна сметка той ще пристигне в Левски.

Давид Кусо е юноша на Шавеш, като има един сезон под наем в Санжоанензе. През миналата кампания той изигра 30 мача, в които вкара пет гола. Анголецът може да действа като ляв бек и дясно крило.

Левски отново преговаря с Давид Кусо
Левски отново преговаря с Давид Кусо

Той ще се превърне във второто ново попълнение след Рейналдо. Бразилецът беше купен от Левски за 1.5 млн. евро от Санта Клара. През миналия сезон Рейналдо и Кусо бяха съотборници в Шавеш, където 24-годишният южноамериканец беше преотстъпен.

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