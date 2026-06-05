Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

Стадион „Ацтека“ е една от най-големите и значими спортни светини на планетата. Това е първият стадион в историята, който става домакин на мачове от три различни световни първенства по футбол (1970, 1986 и 2026 г.). Разположен в сърцето на Мексико Сити, този легендарен стадион е истински паметник на световния футбол. С настоящ капацитет от 87 500 места, той е официалният дом на националния отбор на Мексико и гранда Клуб Америка. Това е единствената арена, на която двамата най-велики футболисти на 20-ти век – Пеле (1970 г.) и Диего Марадона (1986 г.), вдигат световната титла. На този терен през 1986 г. Марадона вкарва двата най-обсъждани гола срещу Англия – емблематичната „Божия ръка“ и феноменалния солов пробив, обявен за „Гол на века“. През 1970 г. стадионът е домакин на драматичния полуфинал между Италия и Западна Германия (4:3), признат в историята като „Мачът на века“.

Град: Мексико Сити



Капацитет: 83,000 души



Домакин: Клуб Америка и Националния отбор на Мексико



Интересен факт: Тук ще бъде откриващият мач на 11 юни 2026 г.

МАОЧВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:



11 юни: Мексико – Южна Африка (Откриващ мач)



17 юни: Узбекистан – Колумбия



24 юни: Чехия – Мексико



30 юни: 1/16-финал



5 юли: 1/8-финал

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Снимки: Gettyimages