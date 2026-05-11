Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

Телевизията на Реал Мадрид отново имаше доста хапливи коментари относто дербито с Барселона, загубено от "белия балет" с 0:2. На прицел бяха както съдиите, така и ВАР, телевизията, която излъчва двубоя, а също така и шефът на Ла Лига Хавиер Тебас. Ето някои от коментарите около мача:

„Испанската лига не е сериозна. Лигата на Тебас, лигата на Негрейра. Това е цирк и подигравка. Ужасяващо е. Какъв срам за телевизионното предаване на испанската лига. Най-сериозното е липсата на кадри. Когато имаше спорни ситуации срещу Реал Мадрид, видяхме много добра панорамна гледка. Изведнъж, за пореден път, ставаме свидетели на „отвличане“ на повторенията при решаващ фаул. Продукцията е дело на HBS, компания, наета от Тебас, която същевременно е подизпълнител на Mediapro, а режисьорите са от старата Mediapro и именно те определят редакционната линия, така че мачът да бъде представен на феновете по начина, по който те искат.“

„Можеше да има червен картон за Дани Олмо. От зрителя се крие повторение на нещо, което просто се е случило. Щом досега не сме го видели, значи няма и да го видим, както много други неща. Както не показаха, защото не искаха да покажат, как Мбапе кърви.“

Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

„Фактът, че не излъчват кадрите, вече подсказва какво може да се е случило, имайки предвид предишните случаи. Ако нямаше нищо, щяха да ги пуснат без проблем.“

„Може би бутане на нивото на врата е нещо повече, но не го видяхме. Това, което видяхме, беше удар с лакът от Ерик Гарсия, който очевидно е, първо, дузпа и, второ, изгонване.“

„С Ернандес Ернандес на терена какво да очакваш. А ВАР е без значение. Виждаме го, повтаря се това, което се случва седмица след седмица, и отново се потвърждава. Ако утре има мач Райо Валекано-Жирона, ще бъде отсъдена дузпа, както се случи вчера на Реал Сосиедад-Бетис. Това, което не свириха в мача Бетис-Реал Мадрид, вчера се видя как критерият се променя в зависимост от интересите на другия отбор.“

„Това е поредното доказателство за бездействието на ВАР, който не поправя това, което може да бъде несправедливост. Ако това се счита за игрово единоборство, тогава всичко може да бъде такова. Всеки, който е играл футбол, знае, че Ерик Гарсия прави това с умисъл.“

Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

„Всеки път, когато има спорни ситуации, ВАР се намесва, когато му е удобно. А кога се намесва ВАР? Намесва се само за да навреди на Реал Мадрид.“

„Днес Тебас, шефът, беше в ложата на „Камп Ноу“. Не съм се объркал, шефът беше там, беше и Лусан, който е президент на федерацията, но шефът е Тебас, който е вицепрезидент на федерацията и президент на ЛаЛига. Всички бяха там, беше ден, в който трябваше да се празнува.“

„Когато четирима или петима футболисти на Барса се нахвърлиха срещу Винисиус, кадърът беше сменен на общ план, за да не се види в детайли. След това отново показаха близък план на Винисиус, сякаш той е негативният герой. Това е начин да се опитат да манипулират.“

„В ложата беше Тебас и трябва да се внимава много, защото той е този, който решава кои кадри да се показват и кои не, какво да питат колегите по време на предаванията, какво могат да казват и какво не.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages