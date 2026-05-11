Винисиус: Тази загуба е тежък шамар за нас

  • 11 май 2026 | 07:33
Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор прие тежко загубата с 0:2 от Барселона в Ел Класико. Още по-неприятното за "белия балет" бе, че той официално загуби и битката за титлата, която отиде в ръцете на вечния враг. Според бразилеца това е тежък шамар за неговия клуб.

"Да загубиш в Ел Класико винаги е тежко. Не мисля, че това е просто поражение, беше тежък шамар и урок за всички нас. Подобна загуба срещу Барселона по този начин е неприемлива... тя е непростима обида за нашите фенове. Барселона не просто ни победи, те ни доминираха в ключовите моменти и контролираха темпото. Бяха по-добри във всеки детайл, а ние просто не бяхме на нивото на предизвикателството днес. Трябва да наведем глави и да работим", заяви Винисиус.

"Поемам пълна отговорност за моето представяне. Знам какво очакват мадридистите от мен и днес не успях да им го дам. Гневът на хората е оправдан, защото Реал Мадрид винаги трябва да се бори за титлата до последната секунда. Сега трябва да замълчим, да наведем глави и да работим двойно повече, за да не допускаме това да се повтаря. Трябва да завършим сезона с чест в оставащите мачове. Реал Мадрид ще се завърне, обещавам го", допълни бразилецът.

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

  • 11 май 2026 | 06:57
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

