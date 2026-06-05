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Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

  • 5 юни 2026 | 16:37
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Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

От 11 юни до 19 юли пространството зад музея „Земята и хората“ ще се превърне в най-горещата футболна зона в София. Mondial Camp 2026 е мащабно събитие, посветено на Световното първенство по футбол, лятното настроение и споделените емоции.

Официалното откриване на 11 юни от 17:00 часа ще даде старт на едно незабравимо футболно лято, изпълнено с емоции, срещи, игри, кино вечери и специални изживявания за малки и големи.

В рамките на повече от месец, посетителите ще могат да се насладят на мачове на впечатляващ 7x4-метров екран, LED екран с размери 4x3 м, както и на шест допълнителни 65-инчови телевизионни телевизора, разположени в зоната на събитието. Специална селекция от легендарни двубои от световните първенства – MONDIAL CAMP Selection – ще върне феновете към едни от най-великите футболни моменти от 1974 г. до днес.

Освен футболните емоции, Mondial Camp 2026 ще предложи и богата културна и развлекателна програма. Посетителите ще могат да се насладят на безплатни кино вечери с едни от най-обичаните класически български филми като „Любимец 13“, „Дами канят“ и „Двойникът“, които ще създадат истинска атмосфера на българско лятно кино под открито небе.

Програмата включва още футболни куизове с много награди, турнири, детски театри, семейни активности, тематични вечери и разнообразни забавления за всички възрасти. Организаторите подготвят специални изненади, игри и активности, които ще превърнат Mondial Camp 2026 в място за срещи, емоции и незабравими летни спомени.

За доброто настроение на гостите ще допринасят и специално подбрана вкусна храна, свежи напитки и 13 вида наливна бира, които ще превърнат всяка футболна вечер в истински празник. Пространството ще съчетава спорт, кино, музика, развлечения и фестивална атмосфера в сърцето на София.

Mondial Camp 2026 обещава да бъде едно от най-атрактивните летни събития в столицата, събирайки на едно място фенове на футбола и доброто настроение.

Цялата програма може да видите тук: Facebook Instagram

Mondial Camp 2026 — футболът е тук! Бъди и ти!

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