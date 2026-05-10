Барселона 2:0 Реал Мадрид, голям пропуск на Гонсало Гарсия

Барселона води с 2:0 на Реал Мадрид в решителното "Ел Класико" от 35-ия кръг на Ла Лига, като то днес може да предопредели титлата. Маркъс Рашфорд откри за "блаугранас" с красив гол от пряк свободен удар в 9-ата минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои. Каталунците, които са с 5 поредни победи в първенството, имат огромна преднина от 11 точки на върха при три оставащи кръга. Ханзи Флик и компания ще си гарантират втора поредна титла и общо 29-а такава в историята на клуба, стига да завършат поне наравно с големия си съперник. Реал Мадрид пък е разтресен от куп проблеми и скандали, последният от които буквално взриви клуба – станалото прословуто сбиване между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде. „Лос бланкос“ все пак имат последна възможност да отложат поне за кръг очертаващия се празник на Барселона.

В навечерието на мача дойдоха неприятни новини и за двата отбора. Бащата на наставника на Барселона Ханзи Флик е починал днес – нещо, за което и двата клуба изказаха своите съболезнования на германския специалист. Реал пък окончателно остана без голмайстора си Килиан Мбапе, който не успя да попадне в групата.

Семейна трагедия за Ханзи Флик в навечерието на Ел Класико

Барселона има категорично си предимство в преките двубои напоследък, като е с пет победи в последните шест мача, някои от които особено звучни. Последната среща между двата отбора преди днешната бе финалът за Суперкупата на Испания, спечелен от каталунците с 3:2. През миналия сезон „блаугранас“ записаха разгромното 5:2 в същия турнир. Миналогодишният шампионатен мач на този стадион също бе зрелищен – победа за Барса с 4:3. Всъщност Реал е само с една победа над големия съперник – в изминалия сблъсък от сезона, когато при Чаби Алонсо „лос бланкос“ спечелиха с 2:1. Любопитно е, че при успех на Барселона днес, „блаугранас“ ще изравнят вечния си съперник по брой победи в историята на „Ел Класико“. В момента Реал има с една повече – 106 срещу 106 за Барса.

Най-голямата липса за Барселона безспорно ще е тази на звездата Ламин Ямал. С контузия е и Андреас Кристенсен. Ханзи Флик прави само две промени в сравнение с победата над Осасуна в предишния кръг. Те са в нападение, където Феран Торес и Маркъс Рашфорд заемат местата на Роберт Левандовски и Рууни Бардагджи. Останалите в предни позиции за Барса са отново Дани Олмо и Фермин Лопес. Няма промени в средата на терена, където са Педри и Гави, както и в защита и на вратата. На пейката отново е Рафиня.

Лазаретът на Реал Мадрид е препълнен и проблемите пред Алваро Арбелоа са огромни. Разбира се, най-голямата липса е на голмайстора на „лос бланкос“ Килиан Мбапе, който няма да играе днес. Трайно контузени са Едер Милитао, Арда Гюлер, Родриго, Даниел Карвахал и Ферлан Менди. В резултат на боя с Чуамени няма да играе и Федерико Валверде, който е с шевове на главата, а Дани Себайос в пореден мач е извън групата.

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Арбелоа прави любопитни промени в сравнение с победата над Еспаньол в предишния кръг, като най-голямата новина сякаш е завръщането на Тибо Куртоа на вратата на Реал Мадрид. Атаката на тима пък ще води Гонсало Гарсия, а зад него ще бъдат Браим Диас, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор. „Побойникът“ Орелиан Чуамени до сънародника си Едуардо Камавинга, който е предпочетен в средата на терена пред Тиаго Питарч, а Фран Гарсия заменя на левия бек Ферлан Менди. Непосредствено преди мача пък се оказа, че Раул Асенсио ще стартира, въпреки че първоначално за титуляр бе обявен Дийн Хаусен.

Преди срещата бе запазена минута мълчание в памет на бащата на Ханзи Флик. Дербито започна с точен удар на Винисиус, който не затрудни Жоан Гарсия. В 9-ата минута обаче Барселона нанесе бърз удар по своя съперник. Каталунците получи пряк свободен удар на границата от наказателното поле - към дясната страна. Той бе изпълнен перфектно от Маркъш Рашфорд, който с хубав изстрел не остави никакви шансове на Тибо Куртоа - 1:0 за "блаугранас".

Реал опита реакция и последваха няколко последователни корнери за "лос бланкос". Вместо опасност пред Гарсия обаче се стигна до второ попадение за Барселона. Центриране към наказателното поле намери Дани Олмо, който с майсторска асистенция намери Феран Торес, а той с лекота удвои аванса на каталунците - 2:0.

Малко след второто попадение гостите можеха бързо да върнат едно попадение, но Гонсало Гарсия от чиста позиция и останал сам срещу Жоан Гарсия стреля в аут.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages