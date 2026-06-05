Изпълнителният директор на Ман Юнайтед смята, че отборът е готов да се бори за титлата

Манчестър Юнайтед се намира в позиция да атакува титлата в английското първенство през следващите два сезона, заяви изпълнителният директор на "червените дяволи" Омар Берада в интервю. Още преди три години той зададе като цел 2028, когато клубът ще празнува 150-ата си годишнина. През изминалия сезон Юнайтед завърши на трето място и се класира за Шампионската лига за първи път от три сезона, а Берада е уверен, че следващата крачка може да бъде направена. "В един идеален свят бихме го направили още през следващия сезон. Ако ли не, този след него. Мисля, че сме в добра позиция за това", заяви Берада, цитиран от Sky Sports. "Отборът бележи игрови прогрес и ще продължим да надграждаме. Няма да спираме инвестициите и в различни звена от клуба. Имаме си цели и извън терена, а идеята ни е да постигнем всяка една от тях. Едната е да бъдем устойчиви финансово и да въведем търговски иновации", каза още изпълнителният директор на 20-кратните шампиони.

Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед подобри класирането си с много успешен трансферен прозорец през миналото лято, когато в клуба пристигнаха Матеус Куня, Браян Мбемо, Бенямин Шешко и Сене Ламенс. Това прави и този прозорец много важен, тъй като за титла трябва още по-голямо надграждане. "Шаблонът от миналото лято ще бъде приложен отново. Трансферният пазар е константа, но никога не знаеш как ще излезеш от него. Трябва да бъдеш подготвен перфектно и да имаш ясен план. Важно е да знаеш на кои позиции точно търсиш подобрения. Имаме конкретен план за работа, но ще бъдем гъвкави и умни", каза той. "Джейсън Уилкокс (директор по футболните въпроси) и неговият екип знаят много добре как да процедират според плановете ни. Стореното от тях през миналото лято бе добра крачка в правилната посока. Търсим и доказани футболисти във Висшата лига, и такива, които се справят добре извън нея", продължава изпълнителният директор на Юнайтед. "В някои случаи можем да решим да направим инвестиция, която е полезна не само за следващите два или три сезона, а за следващите десет", добавя той.

Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

В основата на успешния сезон отново бе капитанът Бруно Фернандеш, който бе обявен за футболист на годината не само от Висшата лига, а и от журналистите. Той завърши пред шампионите с Арсенал, Деклан Райс, Габриел Магаляеш и Давид Рая. Португалецът също така подобри рекорда на Кевин Де Бройне и Тиери Анри с 21 асистенции за един сезон. Бъдещето на Фернандеш на "Олд Трафорд" бе обект на много спекулации през миналото лято, но той отхвърли оферта от Саудитска Арабия и каза, че иска да печели трофеи с Юнайтед. "Бруно е фантастичен капитан. Невероятен! Разбира се, че искаме да остане. Той направи страхотен сезон и показа на всички, че е голям лидер. Хората не виждат какво прави извън терена, но то е много", каза още Берада.

Ветеранът Том Хийтън преподписа с Манчестър Юнайтед

Изпълнителният директор дискутира и представянето на вече постоянния мениджър Майкъл Карик, който замени Рубен Аморим и пое отбор в тежко състояние. С него Юнайтед спечели 11 от 16-те си мача. За всичко това бе даден тласък с две поредни победи срещу Манчестър Сити и Арсенал, които бяха в разгара на битката за титлата. "Той си заслужи възможността да води отбора в следващите две години", категоричен е Берада. "Майкъл е спокоен човек, но също така е целеустремен и ще направи всичко по силите си, за да направим успешен сезон. Същото важи и за неговия щаб. Предвид състава и това, което опитваме да постигнем, той разполага с правилните умения и характер. Той знае какво представлява този клуб и как да направим следващата крачка", заяви той.

Берада бе пряко замесен в привличането на Аморим, който бе уволнен 14 месеца след назначението си. Директорът е уверен, че португалецът също има голям принос в развитието на отбора. "Рубен заслужава признание за много неща. През миналата година той премина през много. Беше поставен в трудна позиция, но успя да вдигне стандарта в съблекалнята. Сигурен съм, че той ще бъде успешен треньор и му желая всичко най-добро. Трябваше обаче да направим промяна и смятам, че всичко сработи с Майкъл", завършва Бареда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages