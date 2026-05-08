Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

  • 8 май 2026 | 17:35
  • 1703
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди лондонското дерби с Уест Хам в неделя. “Артилеристите” имат 5 точки и мач повече пред Манчестър Сити на върха. Освен това през седмицата отборът победи с 1:0 Атлетико Мадрид и 20 години по-късно отново е на финал в Шампионската лига, където ще срещне настоящия първенец Пари Сен Жермен.

Артета започна с новините около отбора: “Всички завършиха добре мача срещу Атлетико. Няма какво да добавя. Няма шанс Микел Мерино и Юриен Тимбер да бъдат готови за уикенда. Има доста работа за вършене. Всичко трябва да мине гладко и бързо, ако искат да имат шанс да играят дори и за няколко минути до края на сезона”.

За финала с ПСЖ Артета каза: „Така стоят нещата. Знаехме, че независимо дали ще се изправим срещу Байерн (Мюнхен) или ПСЖ, ни очаква силен съперник. Знаем на какво ниво играят и това е. Но, разбира се, ние също сме много уверени, че когато дойде този момент, ще се справим както трябва".

Испанският мениджър бе запитан за критиките, отправени към играчите на Арсенал, че са се радвали прекалено много след победата над Атлетико: „Не знаех за това, но трябва да уважаваш всяко мнение и да го поставяш на мястото, където му е мястото. Това не е важно. Предполагам, че има както положителна, така и отрицателна критика. Това те прави по-добър. Искаш да поставиш по-високи стандарти и да се представяш на нива, които да ти помогнат да се състезаваш за двете най-престижни състезания в Европа. Трябва да си подготвен за това, защото то наистина те прави по-добър, това е сигурно.

Говорихме веднага след мача с момчетата. Това е страхотно, какъв момент, заслужихме го. Имаме време да се подготвим за финала, но сега трябва да насочим цялата си енергия и внимание към Уест Хам и го казахме много ясно. Послание към играчите и феновете? Останете в настоящето, изживейте момента, подгответе се и покажете същото ниво на енергия, жажда и желание, което показахме през целия сезон, или дори повече. Все по-близо сме и всичко, което правим сега, ще има значение за това дали ще спечелим или не.“

Попитан дали следващите няколко седмици са най-важните в кариерата му, мениджърът на Арсенал отговори: „Да, но това е “ако”, и ако футболът ни не се получи, ще трябва да го направим. Това, което ще направим днес, това, което сме направили днес, е факт. Това е най-важното, а утре ще трябва да направим необходимото, за да сме в най-добро настроение, физически и психически, за да се подготвим за битката, която ни предстои в неделя.“

Артета не спести похвалите си и за някои от важните играчи на тима като Букайо Сака, Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Давид Рая.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 985
  • 0
Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 780
  • 2
Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

  • 8 май 2026 | 14:09
  • 813
  • 0
Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
  • 1867
  • 0
Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

  • 8 май 2026 | 13:26
  • 857
  • 0
Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

  • 8 май 2026 | 13:19
  • 2015
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

  • 8 май 2026 | 18:55
  • 565
  • 0
Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

  • 8 май 2026 | 17:32
  • 6693
  • 25
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 15972
  • 59
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 26582
  • 106
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 11429
  • 39
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 27065
  • 17