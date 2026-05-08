Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди лондонското дерби с Уест Хам в неделя. “Артилеристите” имат 5 точки и мач повече пред Манчестър Сити на върха. Освен това през седмицата отборът победи с 1:0 Атлетико Мадрид и 20 години по-късно отново е на финал в Шампионската лига, където ще срещне настоящия първенец Пари Сен Жермен.

🔢 Squad updates

⚔️ Our upcoming opponents

🧱 Building momentum



Here’s every word from Mikel Arteta’s pre-West Ham press conference 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 8, 2026

Артета започна с новините около отбора: “Всички завършиха добре мача срещу Атлетико. Няма какво да добавя. Няма шанс Микел Мерино и Юриен Тимбер да бъдат готови за уикенда. Има доста работа за вършене. Всичко трябва да мине гладко и бързо, ако искат да имат шанс да играят дори и за няколко минути до края на сезона”.

За финала с ПСЖ Артета каза: „Така стоят нещата. Знаехме, че независимо дали ще се изправим срещу Байерн (Мюнхен) или ПСЖ, ни очаква силен съперник. Знаем на какво ниво играят и това е. Но, разбира се, ние също сме много уверени, че когато дойде този момент, ще се справим както трябва".

🎙Mikel Arteta on injuries ahead of the weekend..



🗣 “No [fresh injury concerns], nothing to add.”



🎙On Mikel Merino and Jurrien Timber....



🗣 “No chance for them this weekend.”



🎙On whether they could return before the end of the season....



🗣 “I don’t know, there is still… pic.twitter.com/993KPIB01U — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) May 8, 2026

Испанският мениджър бе запитан за критиките, отправени към играчите на Арсенал, че са се радвали прекалено много след победата над Атлетико: „Не знаех за това, но трябва да уважаваш всяко мнение и да го поставяш на мястото, където му е мястото. Това не е важно. Предполагам, че има както положителна, така и отрицателна критика. Това те прави по-добър. Искаш да поставиш по-високи стандарти и да се представяш на нива, които да ти помогнат да се състезаваш за двете най-престижни състезания в Европа. Трябва да си подготвен за това, защото то наистина те прави по-добър, това е сигурно.

Говорихме веднага след мача с момчетата. Това е страхотно, какъв момент, заслужихме го. Имаме време да се подготвим за финала, но сега трябва да насочим цялата си енергия и внимание към Уест Хам и го казахме много ясно. Послание към играчите и феновете? Останете в настоящето, изживейте момента, подгответе се и покажете същото ниво на енергия, жажда и желание, което показахме през целия сезон, или дори повече. Все по-близо сме и всичко, което правим сега, ще има значение за това дали ще спечелим или не.“

Mikel Arteta on his message ahead of winning a potential Premier League & #UCL double: “Stay present, live the moment. Prepare & show the same level of energy, hunger & desire that we’ve shown all season, or more, because we are closer & closer.” ❤️ pic.twitter.com/IZJlEE4vwb — afcstuff (@afcstuff) May 8, 2026

Попитан дали следващите няколко седмици са най-важните в кариерата му, мениджърът на Арсенал отговори: „Да, но това е “ако”, и ако футболът ни не се получи, ще трябва да го направим. Това, което ще направим днес, това, което сме направили днес, е факт. Това е най-важното, а утре ще трябва да направим необходимото, за да сме в най-добро настроение, физически и психически, за да се подготвим за битката, която ни предстои в неделя.“

Артета не спести похвалите си и за някои от важните играчи на тима като Букайо Сака, Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Давид Рая.

Следвай ни:

Снимки: Imago