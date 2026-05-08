Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди лондонското дерби с Уест Хам в неделя. “Артилеристите” имат 5 точки и мач повече пред Манчестър Сити на върха. Освен това през седмицата отборът победи с 1:0 Атлетико Мадрид и 20 години по-късно отново е на финал в Шампионската лига, където ще срещне настоящия първенец Пари Сен Жермен.
Артета започна с новините около отбора: “Всички завършиха добре мача срещу Атлетико. Няма какво да добавя. Няма шанс Микел Мерино и Юриен Тимбер да бъдат готови за уикенда. Има доста работа за вършене. Всичко трябва да мине гладко и бързо, ако искат да имат шанс да играят дори и за няколко минути до края на сезона”.
За финала с ПСЖ Артета каза: „Така стоят нещата. Знаехме, че независимо дали ще се изправим срещу Байерн (Мюнхен) или ПСЖ, ни очаква силен съперник. Знаем на какво ниво играят и това е. Но, разбира се, ние също сме много уверени, че когато дойде този момент, ще се справим както трябва".
Испанският мениджър бе запитан за критиките, отправени към играчите на Арсенал, че са се радвали прекалено много след победата над Атлетико: „Не знаех за това, но трябва да уважаваш всяко мнение и да го поставяш на мястото, където му е мястото. Това не е важно. Предполагам, че има както положителна, така и отрицателна критика. Това те прави по-добър. Искаш да поставиш по-високи стандарти и да се представяш на нива, които да ти помогнат да се състезаваш за двете най-престижни състезания в Европа. Трябва да си подготвен за това, защото то наистина те прави по-добър, това е сигурно.
Говорихме веднага след мача с момчетата. Това е страхотно, какъв момент, заслужихме го. Имаме време да се подготвим за финала, но сега трябва да насочим цялата си енергия и внимание към Уест Хам и го казахме много ясно. Послание към играчите и феновете? Останете в настоящето, изживейте момента, подгответе се и покажете същото ниво на енергия, жажда и желание, което показахме през целия сезон, или дори повече. Все по-близо сме и всичко, което правим сега, ще има значение за това дали ще спечелим или не.“
Попитан дали следващите няколко седмици са най-важните в кариерата му, мениджърът на Арсенал отговори: „Да, но това е “ако”, и ако футболът ни не се получи, ще трябва да го направим. Това, което ще направим днес, това, което сме направили днес, е факт. Това е най-важното, а утре ще трябва да направим необходимото, за да сме в най-добро настроение, физически и психически, за да се подготвим за битката, която ни предстои в неделя.“
Артета не спести похвалите си и за някои от важните играчи на тима като Букайо Сака, Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Давид Рая.
Снимки: Imago