Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Вече са ясни всички потенциални противници на ЦСКА за първия и втория предварителен кръг на Лига Европа. “Червените” са поставени на старта, но не и ако преодолеят първия си съперник във втория по сила европейски клубен турнир. Ако носителят на купата на България прескочи първото препятствие, след това го чакат тимове като Бенфика, ПАОК, Андерлехт и други.

Жребият за двата кръга ще се тегли на 16-и и 17 юни, а първите мачове ще са на 9 юли.

Съперниците на ЦСКА за първия предварителен кръг:

Жилина (Словакия), Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия) и Вестри (Исландия).

Съперниците на ЦСКА за втория предварителен кръг:

Сигурни:

Бенфика (Португалия), Виктория Пилзен (Чехия), Мидтиланд (Дания), ПАОК (Гърция), Макаби Тел Авив (Израел), Андерлехт (Белгия), Пафос (Кипър);



Ако прескочат първи предварителен кръг: Ференцварош (Унгария), Карабах (Азербайджан);



Някои от следните непоставени отбори, ако отстранят Ференцварош и/или Карабах: Жилина (Словакия), Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия), Вестри (Исландия).

