Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът между парижкия Пари Сен Жермен и лондонския Арсенал ще постави прецедент в Шампионската лига през последните 55 години.

ПСЖ е петият отбор през XXI век с поредни финали в ШЛ

Причината е, че в сблъсъка в Будапеща на 30 май ще се изправят отбори от две европейски столици - нещо, което не се е случвало от 1971 година насам, когато турнирът все още носи името Купа на европейските шампиони. Тогава един срещу друг на “Уембли” се изправят Аякс и Панатинайкос, като амстердамци печелят с 2:0 срещу тима от Атина, ръководен от легендарния Ференц Пушкаш. Оттогава насам само в два случая във финала на турнира и двата тима са били столични, но те са представлявали един и същи град - Мадрид. Става въпрос за мачовете между Реал и Атлетико през 2014 и 2016 година, в които “лос бланкос” възтържествуваха. Именно Реал Мадрид участва в другите два финала между две столици в досегашната история на най-престижното европейско клубно състезание. Испанците губят от лисабонския Бенфика с 3:5 в Амстердам през 1961 година, но пет по-късно печелят с 2:1 срещу белградския Партизан в Брюксел.

Ajax x Panathinaikos, 1971. Era a última final entre duas capitais antes de Arsenal x PSG.

От друга страна, ПСЖ се превърна в първия френски тим, който достига финала в турнира в две поредни години. Както е известно, през миналия сезон парижани разгромиха Интер с 5:0 в Мюнхен за първия си триумф в ШЛ. Това беше и дебютен трофей в турнира за Париж, докато Челси зарадва Лондон през 2012 и 2021 година. От друга страна, столиците на Германия и Италия, съответно Берлин и Рим, все още нямат шампиони в цялата история на тази надпревара.

Снимки: Gettyimages