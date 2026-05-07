Манчестър Сити спечели първата си шампионска битка с Арсенал

Манчестър Сити спечели първата си шампионска битка с Арсенал

Докато Арсенал и Манчестър Сити продължават да водят ожесточена битка за титлата в Премиър лийг, женският състав на “небесносините” спечели надпреварата между двата клуба в английския елит при дамите и стана шампион на Англия.

Триумфът на Сити стана факт след снощното реми 1:1 между Брайтън и Арсенал. Любопитното е, че лондончанки са трети в класирането, но довчера имаха цели три изиграни мача по-малко както спрямо лидера, така и спрямо втория Челси, на които им остават само срещите им от последния кръг. След въпросното равенство обаче “артилеристките” изостават с десет точки от състава от Манчестър, докато тепърва трябва да изиграят още три двубоя.

Това означава, че Сити е недостижим на върха със своите 52 точки след 17 победи, едно реми и три загуби преди финалния 22-ри кръг. За “гражданките” това ще бъде едва втора титла на Англия в тяхната история, като предишната беше спечелена през 2016 година. За сметка на това, те са прибирали сребърните медали в първенството седем пъти, като всички те са от 2015 година насам.

