Деклан Райс преди мача с Уест Хам: Не е приятно да виждам в каква позиция е отборът в момента

  • 8 май 2026 | 12:06
Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс ще остави всякакви сантименти в съблекалнята, когато се изправи със съотборниците си срещу Уест Хам в неделя, знаейки, че победа би доближила „артилеристите“ до титлата в Премиър лийг, но и би оставила бившия му тим на прага на изпадане. При три оставащи мача, съставът на Микел Артета има пет точки преднина пред Манчестър Сити, който е с една среща по-малко и може да намали разликата до два пункта, като победи Брентфорд в събота.

Уест Хам е клубът, който ми даде всичко. Без него нямаше да ме има и аз искрено вярвам в това. Там ми дадоха шанс, когато Челси не ми даде. Много хора там наистина ме тласнаха напред. Само хубави неща имам да кажа за този клуб. Не е приятно да виждам в каква позиция са в момента, но това е футболът и имам работа за вършене в неделя“, коментира Райс, цитиран от агенция Reuters.

Освен, че продължават битката за титлата във Висшата лига, лондончани вече си осигуриха място и във финала на Шампионската лига, след като преодоляха Атлетико Мадрид на полуфиналите.

Снимки: Gettyimages

