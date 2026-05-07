Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Играч на Арсенал може да изгори за финала в Шампионската лига

Играч на Арсенал може да изгори за финала в Шампионската лига

  • 7 май 2026 | 13:19
  • 735
  • 0

Нападателят на Арсенал Габриел Жезус може да отнесе наказание от УЕФА и да пропусне финала в Шампионската лига, информира местната преса. Бразилският нападател бе част от групата на “артилеристите” при успеха над Атлетико Мадрид във вторник, но не се появи на терена. Това не е попречило на бразилеца да влезе във физически сблъсък с бранителя на Марк Пубий след края на двубоя, когато испанецът е опитал да прекъсне празненствата на лондончани. В социалните мрежи се появи видео, което показва как Пубий се вклинява в група от няколко играчи на Арсенал, а именно Габриел посяга и почти сигурно удря в лицето испанеца, след което Кристиан Москера го изтласква с тяло.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

От “Мирър” пишат, че в момента от УЕФА разглеждат докладите на официалните лица за срещата, но впоследствие ще бъде обърнато внимание на всички допълнителни сигнали за нередности и инциденти преди, по време и след края на срещата. Това може да доведе до наказание на Габриел Жезус от няколко мача за удар без топка, макар да не е бил санкциониран от рефера на двубоя, което пък ще го извади от финала срещу ПСЖ, насрочен за 30 май в Будапеща.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

  • 7 май 2026 | 06:47
  • 3910
  • 4
ПСЖ е петият отбор през XXI век с поредни финали в ШЛ

ПСЖ е петият отбор през XXI век с поредни финали в ШЛ

  • 7 май 2026 | 06:22
  • 3808
  • 2
Луис Енрике: Много сме щастливи

Луис Енрике: Много сме щастливи

  • 7 май 2026 | 05:42
  • 7178
  • 11
Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

  • 7 май 2026 | 05:19
  • 5298
  • 5
Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

  • 7 май 2026 | 04:36
  • 10043
  • 10
Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

  • 7 май 2026 | 03:56
  • 3605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 11077
  • 14
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 11846
  • 24
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 1791
  • 4
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 5225
  • 1
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 8926
  • 10
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 3595
  • 0