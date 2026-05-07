Играч на Арсенал може да изгори за финала в Шампионската лига

Нападателят на Арсенал Габриел Жезус може да отнесе наказание от УЕФА и да пропусне финала в Шампионската лига, информира местната преса. Бразилският нападател бе част от групата на “артилеристите” при успеха над Атлетико Мадрид във вторник, но не се появи на терена. Това не е попречило на бразилеца да влезе във физически сблъсък с бранителя на Марк Пубий след края на двубоя, когато испанецът е опитал да прекъсне празненствата на лондончани. В социалните мрежи се появи видео, което показва как Пубий се вклинява в група от няколко играчи на Арсенал, а именно Габриел посяга и почти сигурно удря в лицето испанеца, след което Кристиан Москера го изтласква с тяло.

TU VAYA GUANTAZO DE GABRIEL JESÚS A PUBILL AL ACABAR EL PARTIDO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/igbLndaQTe — Alber. (@AlberCule) May 6, 2026

От “Мирър” пишат, че в момента от УЕФА разглеждат докладите на официалните лица за срещата, но впоследствие ще бъде обърнато внимание на всички допълнителни сигнали за нередности и инциденти преди, по време и след края на срещата. Това може да доведе до наказание на Габриел Жезус от няколко мача за удар без топка, макар да не е бил санкциониран от рефера на двубоя, което пък ще го извади от финала срещу ПСЖ, насрочен за 30 май в Будапеща.

Снимки: Imago