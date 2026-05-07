Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Хвича Кварацхелия коментира класирането на Пари Сен Жермен на финала в Шампионската лига след 1:1 в полуфиналния реванш срещу Байерн (Мюнхен). Парижани бяха спечелили първия сблъсък с 5:4 и равенството в Париж им стигна да стигнат до битката за трофея за втори пореден сезон. На 30 май французите ще играят срещу Арсенал на спортното бижу “Арена Пушкаш” в Будапеща, Унгария, и ще опитат да се превърнат едва във втория отбор след Реал Мадрид, който след края на ерата на КЕШ печели “ушатата” в две последователни издания.

“Щастливи сме, че сме на финал. Знаем, че ще бъде трудно срещу Арсенал. Байерн е един от най-добрите отбори в момента - беше много трудно, най-трудното този сезон. Показахме, че можем да играем срещу тези отбори.

Много сме горди, че го направихме отново. Ще бъдем готови за финала - това е най-големият мач в живота ни и ще направим всичко за този клуб.

Мисля, че беше много важно, че вкарахме много бързо. Видях, че Дембеле беше сам и просто трябваше да му дам топката. Горди сме с него и с целия отбор, защото се борихме днес и отборният дух беше невероятен.



Ние уважаваме всички отбори. За нас е важно да играем нашата игра. Ние наистина не мислим кой ще бъде нашият опонент, ние просто подготвяме нашата игра и даваме всичко на терена. Ще бъде трудно - това е финалът на Шампионската лига - и ние трябва да отидем там и да се насладим”, каза Кварацхелия.