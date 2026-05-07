Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

  • 7 май 2026 | 05:19
  • 680
  • 0
Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Хвича Кварацхелия коментира класирането на Пари Сен Жермен на финала в Шампионската лига след 1:1 в полуфиналния реванш срещу Байерн (Мюнхен). Парижани бяха спечелили първия сблъсък с 5:4 и равенството в Париж им стигна да стигнат до битката за трофея за втори пореден сезон. На 30 май французите ще играят срещу Арсенал на спортното бижу “Арена Пушкаш” в Будапеща, Унгария, и ще опитат да се превърнат едва във втория отбор след Реал Мадрид, който след края на ерата на КЕШ печели “ушатата” в две последователни издания.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

“Щастливи сме, че сме на финал. Знаем, че ще бъде трудно срещу Арсенал. Байерн е един от най-добрите отбори в момента - беше много трудно, най-трудното този сезон. Показахме, че можем да играем срещу тези отбори.

ПСЖ може да стори нещо, което само Реал Мадрид е правил
ПСЖ може да стори нещо, което само Реал Мадрид е правил

Много сме горди, че го направихме отново. Ще бъдем готови за финала - това е най-големият мач в живота ни и ще направим всичко за този клуб.

Невеш: Байерн е много труден отбор
Невеш: Байерн е много труден отбор

Мисля, че беше много важно, че вкарахме много бързо. Видях, че Дембеле беше сам и просто трябваше да му дам топката. Горди сме с него и с целия отбор, защото се борихме днес и отборният дух беше невероятен.

Ние уважаваме всички отбори. За нас е важно да играем нашата игра. Ние наистина не мислим кой ще бъде нашият опонент, ние просто подготвяме нашата игра и даваме всичко на терена. Ще бъде трудно - това е финалът на Шампионската лига - и ние трябва да отидем там и да се насладим”, каза Кварацхелия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Туран: Матираха ни в първия мач, искам поне да бъда равностоен опонент

Туран: Матираха ни в първия мач, искам поне да бъда равностоен опонент

  • 7 май 2026 | 02:16
  • 960
  • 0
Зенит се разделя с легендарния Кержаков в края на сезона

Зенит се разделя с легендарния Кержаков в края на сезона

  • 7 май 2026 | 02:12
  • 885
  • 0
Мерино може да се завърне за големия финал

Мерино може да се завърне за големия финал

  • 7 май 2026 | 02:02
  • 676
  • 0
Скандал на финала за Купата в Босна - хърватски националисти освиркаха химна

Скандал на финала за Купата в Босна - хърватски националисти освиркаха химна

  • 7 май 2026 | 01:56
  • 660
  • 0
Невеш: Байерн е много труден отбор

Невеш: Байерн е много труден отбор

  • 7 май 2026 | 01:04
  • 1059
  • 0
Нойер: Липсваше ни хищнически инстинкт

Нойер: Липсваше ни хищнически инстинкт

  • 7 май 2026 | 00:52
  • 1678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 46209
  • 492
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 79545
  • 205
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 29980
  • 45
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 18860
  • 11
Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

  • 6 май 2026 | 19:25
  • 29591
  • 61
ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 30595
  • 104