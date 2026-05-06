Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

  • 6 май 2026 | 11:11
Уейн Рууни заяви, че в Арсенал са прекалили с начина, по който отпразнуваха победата над Атлетико Мадрид. Лондончани отстраниха испанците и стигнаха до финала в Шампионската лига за първи път от 20 години. След успеха всичк играчи и треньори влязоха на терена и отидоха да празнуват с феновете.

"Те заслужават да са в тази позиция, но още нищо не са спечелили. Мисля, че празненствата бяха малко прекалено. Празнувай, когато спечелиш", заяви Рууни след мача. Той обаче добави, че това изглежда ще е годината на Арсенал и те могат да спечелят Шампионската лига.

Легендата на Манчестър Юнайтед коментира и бившия си клуб. Според него "червените дяволи" трябва да дадат шанс на Майкъл Карик в дългосрочен план. "Ако назначите Луис Енрике или Томас Тухел и те спечелят 10 от първите си 14 мача, ще кажеш, че това е невероятно. Само защото той е млад, английски мениджър, в очите на мнозина той не е правилният човек. Майкъл Карик е умен и наистина добър треньор. Мисля, че той може да води отбора дълго време. Ще бъде интересно лято. За първи път от дълго време сякаш в Манчестър Юнайтед има известно спокойствие", сподели Рууни.

