В Байерн смятат, че малките детайли са решили мача с ПСЖ и дадоха насоки за лятната селекция

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване от предпоследния кръг на Бундеслигата на застрашения от изпадане Волфсбург. Разбира се, основна тема бе отминалият през седмицата драматичен реванш в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, който германците не успяха да спечелят и завършиха 1:1. Това лиши Байерн от класиране за финала.

Vincent Kompany on the mood within the team after the CL exit: "It's normal to be disappointed. It was a huge goal that takes a lot of strength and energy. But from the very next day, my only focus is on what we can achieve in the future. That's what I want to lead by example.…

“Нормално е да сме разочаровани. Това беше огромна цел, която изискваше много сили и енергия. Но още от следващия ден се концентрирам единствено върху това, което можем да постигнем в бъдеще. Именно това искам да покажа с личния си пример. Ще използвам думите на колегата ми Франк Шмит: Има и други неща в живота и трябва да гледаме на нещата в перспектива. Много скоро ще се върнем в Шампионската лига и тогава ще направим всичко възможно, за да стигнем до финала и да го спечелим. Междувременно имаме много трофеи, които можем да спечелим, и това също е голяма мотивация”, започна Компани.

За критиките към него, че отборът играе с твърде изнесена напред защита и допуска много голове, специалистът каза: “Аз съм от Белгия и там нещата стоят подобно на Германия – ние сме много прагматични. Нямаме някаква мечтателна философия. Ако разликата в головете ти е +81, което е рекорд за всички времена в Бундеслигата, значи си направил много, за да си гарантираш, че няма как да загубиш. Не искаме да загубим това, което ни прави силни – и искаме да спечелим. Разликата в головете също показва, че не постигаме това с малка преднина, а често с голяма. Мач като този на ПСЖ се играе до най-малките детайли. Разбира се, трябва да направим някои неща много по-добре. Но не беше така, че противникът беше много по-добър от нас. Това, което искаме да подобрим, не трябва да ни коства това, което ни прави силни. И ако погледнете рационално, ние сме на прав път и просто трябва да се подобрим в детайлите.“

Kompany: "Alphonso Davies is out tomorrow. Based on the scans, we'll see how long he's out for. It's a muscular issue"

“Алфонсо Дейвис няма да играе утре. Ще видим колко ще отсъства, има мускулен проблем”, каза още Компани, като също поздрави Фрайбург за класирането на финала в Лига Европа и им пожела успех.

Спортният директор Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, също говори за отминалия полуфинал с ПСЖ и спортните отсъждания на португалския рефер Жоао Пинейро: “Две вечери по-късно разочарованието все още е огромно. Чувствахме се добре, бяхме убедени, че можем да го направим. Но за това всичко трябва да се нареди, а именно малките неща правят разликата. Има много дискусии около съдията, много се говореше в социалните мрежи – а винаги е най-добре, когато не се налага да обсъждаш толкова много решения, а можеш да говориш за футбола. Беше очевидно, че имаше много решения, които не бяха в наша полза. Но сега няма смисъл да говорим за това. Винаги сме в контакт с УЕФА; целта на всички клубове и на УЕФА трябва винаги да бъде фокусът да не е върху съдийските решения, а върху футбола. Жалко, че в сряда не беше така”.

Freund on the squad planning and whether the Champions League exit will change things over the transfer strategy: "The conditions were very good against Paris; it came down to the details. The game didn't go as we had hoped. But this season has been exceptionally good – we're…

За лятната селекция директорът заяви: “Много сме доволни от състава, с който разполагаме, но, разбира се, искаме да се подобрим в детайлите. Но мачът с Париж не променя този подход. Искаме да поддържаме основния ни принцип през този сезон, че съставът не трябва да е прекалено голям. Искаме да задържим това. Сега искаме да върнем втория трофей в Мюнхен; вече сме на много високо ниво. И дори всъщност това ще е трети трофей през този сезон - със Суперкупата."

Фройнд потвърди също за интереса на Байерн към брата на Хвича Кварацхелия - Торнике: “Той тренира тук и изигра пробен мач. Той е талантлив младеж. Ще видим какво ще се случи”.

