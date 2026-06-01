Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 2146
  • 0
Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

Смятаният за сигурен нов наставник на Наполи Масимилиано Алегри настоява клубът да привлече халфа на Милан Адриен Рабио, съобщава Николо Скира.

Треньорът и полузащитникът се познават отлично, след като работеха заедно не само при “росонерите”, но и в Ювентус. Още в “Старата госпожа” френският национал се наложи като любимец на специалиста и дори си тръгна от клуба след края на същия сезон, в който Алегри беше освободен от торинския гранд. Миналата година именно наставникът лобира за привличането на Рабио, който записа 33 мача с 6 гола и 5 асистенции под негово ръководство в Милан. 31-годишният играч е готов да премине при “адзурите”, които биха му предложили договор за три сезона.

Междувременно, бащата на преотстъпения в Галатасарай Ноа Ланг - Джефри Ланг, увери пред De Telegraaf, че неговият син няма да търпение да се завърне в Наполи и да постига успехи с клуба. Крилото подписа с неаполитанците през миналото лято, но доскорошният треньор Антонио Конте не разчиташе достатъчно на него, заради което нидерландският национал доигра кампанията в “Джим Бом”, откъдето обаче няма да платят 30 млн. евро, за да го задържат за постоянно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
  • 3782
  • 2
В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

  • 1 юни 2026 | 17:06
  • 3340
  • 0
Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

  • 1 юни 2026 | 17:03
  • 3540
  • 4
Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

  • 1 юни 2026 | 17:01
  • 11873
  • 15
Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 7587
  • 20
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 1779
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 43443
  • 351
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 5975
  • 60
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 13042
  • 15
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 19382
  • 17
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 19571
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 20808
  • 161