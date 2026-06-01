Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

Смятаният за сигурен нов наставник на Наполи Масимилиано Алегри настоява клубът да привлече халфа на Милан Адриен Рабио, съобщава Николо Скира.
Треньорът и полузащитникът се познават отлично, след като работеха заедно не само при “росонерите”, но и в Ювентус. Още в “Старата госпожа” френският национал се наложи като любимец на специалиста и дори си тръгна от клуба след края на същия сезон, в който Алегри беше освободен от торинския гранд. Миналата година именно наставникът лобира за привличането на Рабио, който записа 33 мача с 6 гола и 5 асистенции под негово ръководство в Милан. 31-годишният играч е готов да премине при “адзурите”, които биха му предложили договор за три сезона.
Междувременно, бащата на преотстъпения в Галатасарай Ноа Ланг - Джефри Ланг, увери пред De Telegraaf, че неговият син няма да търпение да се завърне в Наполи и да постига успехи с клуба. Крилото подписа с неаполитанците през миналото лято, но доскорошният треньор Антонио Конте не разчиташе достатъчно на него, заради което нидерландският национал доигра кампанията в "Джим Бом", откъдето обаче няма да платят 30 млн. евро, за да го задържат за постоянно.
