  Ето в какво головата машина Кейн отстъпва само на Холанд и Нистелрой

Ето в какво головата машина Кейн отстъпва само на Холанд и Нистелрой

  7 май 2026 | 03:36
Байерн (Мюнхен) може и да не направи обрата, на който се надяваше срещу Пари Сен Жермен, но все пак головата машина Хари Кейн вкара поредното си попадение, за да оформи крайното 1:1 в реванша на “Алианц Арена” и загубата с 5:6 в общия резултат след 4:5 в първия сблъсък в Париж.

Това бе неговият 70-и мач в Шампионската лига, като към тях се броят и онези до сезон 2022/2023, когато носеше фланелката на английския Тотнъм. Така вече общо за баварците и “шпорите” в “турнира на богатите” той има отбелязани 54 гола и в това отношение отстъпва само на двама футболисти.

От една страна това е неговият съвременник Ерлинг Холанд, който изглежда недостижим и дори все още не е изиграл 70 мача на ниво Шампионска лига, а е отбелязал фамозните 57 попадения в 58 срещи. От друга страна е нидерландската легенда Рууд ван Нистелрой (ПСВ Айндховен, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид), който по време на състезателната си кариера в първите 70 срещи в най-престижния европейски клубен турнир се разписа 55 пъти.

