Съставът на България за контролата с Черна гора

Стана ясен съставът на България за контролата с Черна гора. Срещата е с начален час 19:00 на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. Това е първи мач от общо двете контроли, които трикольорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора “лъвовете” ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.

БЪЛГАРИЯ: 1. Наумов, 4. Галчев, 5. Димитров, 14. Иванов, 21. Велковски, 8. Краев, 24. Панайотов, 15. Илиев, 25. Л. Петков, 18. Йорданов, 16. М.Петков

