Играчите на ПСЖ показаха трофеите от ШЛ на кортовете на "Ролан Гарос"

Играчите на Пари Сен Жермен Усман Дембеле, Уарен Заир-Емери, Дезире Дуе и Брадли Баркола пристигнаха на Откритото първенство на Франция с двата спечелени трофея от Шампионската лига.

Те влязоха на корта „Филип Шатрие“ в Париж преди мача от четвъртия кръг между канадеца Феликс Оже-Алиасим и чилиеца Алехандро Табило на „Ролан Гарос“ и бяха аплодирани от феновете по трибуните.

На 30 май ПСЖ победи Арсенал (1:1 в редовното време и продълженията, 4:3 след дузпи) във финала на Шампионската лига. Парижани спечелиха състезанието за втори пореден път.

🇫🇷🏆🏆 France internationals Ousmane Dembélé, Bradly Barcola, Warren Zaïre-Emery and Désiré Doué bring PSG's two Champions League trophies on Roland Garros' Court Philippe Chatrier in Paris.pic.twitter.com/kFwAJFBXTC — Get French Football News (@GFFN) June 1, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages