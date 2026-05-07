Невеш: Байерн е много труден отбор

Жоао Невеш коментира класирането на своя Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига след равенство 1:1 в 1/2-налния реванш срещу Байерн (Мюнхен). В първата среща на френска земя парижани спечелиха след зрелищно 5:4, и се класираха напред с общ резултат 6:5, което означава, че за втора поредна година ще спорят за най-престижното европейско отличие в клубния футбол.

“Играхме два пъти срещу Байерн и им вкарахме шест гола. Това е нещо, с което можем да се гордеем.

Опитвахме се да се защитаваме, но Байерн е много труден отбор. Не сме свикнали да играем с толкова нисък процент владение на топката, но тази вечер трябваше да го направим.

Знаехме, че ще бъде трудно и мачът се разви точно така.

Горд съм от този отбор и съм щастлив, че ще празнуваме. Може да не изглеждам много емоционален, но съм наистина щастлив”, каза Невеш.