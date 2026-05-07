Горетцка е все по-близо до Милан

Италианският гранд Милан е много близо до финализиране на трансфера на халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка. Според журналиста от ESPN Хавиер Родригес Паскуал, клубът е на финалната права в преговорите за привличането на играча.
Договорът на Горетцка с баварския клуб изтича в края на настоящия сезон, което ще му позволи да се присъедини към „росонерите“ като свободен агент.
По-рано се появиха информации, че интерес към 31-годишния футболист са проявявали и другите колоси в Италия - Интер и Ювентус.
През настоящия сезон в Бундеслигата германският национал записа 29 мача, в които отбеляза 5 гола и направи 3 асистенции.
